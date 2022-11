Invasão russa da Ucrânia aumentou o antissemitismo, afirma relatório da UE

A desinformação e o ódio contra os judeus "aumentaram" na internet desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, agravando uma tendência que começou com a pandemia de covid-19, de acordo com um relatório da União Europeia (UE) publicado nesta quinta-feira.

"A pandemia de coronavírus e a agressão da Rússia contra a Ucrânia aumentaram ainda mais o antissemitismo, que continua sendo um problema sério em nossas sociedades", disse Michael O'Flaherty, diretor da Agência Europeia de Direitos Fundamentais (FRA).

Um grupo de trabalho já havia alertado em junho para o "risco de falsas narrativas" e desinformação que estimulariam o antissemitismo devido ao fato de a Rússia justificar a guerra utilizando de forma equivocada termos como "nazista" ou "genocídio" para descrever o governo da Ucrânia.

As "comunidades judaicas em toda a Europa foram profundamente afetadas" pelo ódio online e a desinformação no contexto da invasão e da covid.

A agência europeia destacou ainda que "o registro de incidentes antissemitas em toda Europa continua sendo escasso" e a compilação de dados e sua classificação varia entre os países.

Em dois países europeus, Hungria e Portugal, não há dados oficiais sobre o tema, o que dificulta uma comparação do cenário entre as diferentes nações do bloco.

