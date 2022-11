FBI alerta para ameaças às sinagogas no estado de Nova Jersey

O Departamento Federal de Investigação (FBI) dos Estados Unidos emitiu um alerta nesta quinta-feira (3) sobre uma "ameaça generalizada" às sinagogas no estado de Nova Jersey, em meio a uma onda de retórica antissemita em todo o país.

"O FBI recebeu informações confiáveis de uma ameaça generalizada às sinagogas em NJ", disse o escritório da agência em Newark, Nova Jersey, em um comunicado nas redes sociais.

"Pedimos neste momento que tomem todas as precauções de segurança para proteger sua comunidade e suas instalações", acrescentou. "Fiquem alertas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O FBI não forneceu detalhes sobre o tipo de ameaça ou a motivação, mas disse que o aviso foi emitido como uma "medida proativa" enquanto o caso é investigado.

Nova Jersey tem uma das maiores populações judaicas dos Estados Unidos, com 572.000 pessoas, de acordo com o American Jewish Population Project.

O alerta veio em um contexto de uma preocupação crescente com o aumento do antissemitismo no país.

pmh/bfm/atm/am

Tags