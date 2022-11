Espanha e Paraguai consideram 'prioritária' assinatura do tratado Mercosul-UE

Espanha e Paraguai concordaram nesta quinta-feira (3) em considerar "prioritária" a pendente assinatura do tratado entre o Mercosul e a União Europeia, durante uma reunião em Madri entre o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez.

"Os presidentes Sánchez e Abdo consideraram a assinatura e conclusão do Acordo UE-Mercosul e da cúpula UE-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) como uma prioridade", afirma um comunicado da presidência espanhola.

"Meu objetivo durante a presidência espanhola da UE (no segundo semestre de 2023) será reafirmar as relações entre a União Europeia e a América Latina", prometeu Sánchez, citado no comunicado.

O acordo comercial entre a UE e o Mercosul tem sido negociado há décadas e fez poucos progressos desde 2019.

O projeto esbarrou em inúmeras obstáculos ao longo do tempo, desde questões de proteção comercial a questões ambientais, com confrontos, em particular, entre Brasil e França sobre a preservação da Amazônia.

Antes de se encontrar com Pedro Sánchez no palácio do governo em Madri, o presidente paraguaio foi recebido pelo chefe de Estado, o rei Felipe VI.

Após o encontro no Palácio da Zarzuela, os reis Felipe VI e Letizia ofereceram um almoço em homenagem a Abdo e sua esposa, Silvana López Moreira.

No almoço, Abdo expressou sua confiança "nas grandes oportunidades" que "a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia" trará.

Além disso, saudou as boas relações econômicas e os investimentos, que atribuiu às "condições estáveis oferecidas pelo Paraguai".

Por sua vez, Felipe VI defendeu o fortalecimento das relações bilaterais.

A Espanha é o "primeiro país em volume de investimento estrangeiro" no Paraguai, "mas aspiramos fortalecer ainda mais nossos laços econômicos e comerciais", disse o monarca.

Entre outras atividades na capital espanhola, o presidente paraguaio participará na sexta-feira do Encontro Empresarial Espanha-Paraguai, voltado para empresas espanholas com interesses e presença no Paraguai.

Após sua passagem pela Espanha, Abdo encerrará sua turnê europeia com uma visita oficial à Alemanha nos dias 9 e 10 de novembro.

