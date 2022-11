Coreia do Norte dispara 'míssil balístico não identificado', afirma exército sul-coreano

A Coreia do Norte disparou um "míssil balístico não identificado", informou o Exército sul-coreano nesta quinta-feira (3), horas depois que a Coreia do Sul anunciou que prolongaria os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos diante das provocações de Pyongyang.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. O disparo foi precedido por outros lançamentos nesta quinta-feira, incluindo o de um míssil balístico intercontinental, que Seul afirma ter falhado.

