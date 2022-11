Copa 2022 - Grupo C: calendário

Calendário do Grupo C da Copa do Mundo de 2022, no Catar (horários de Brasília):

. Terça-feira 22 de novembro:

(07h00) Argentina - Arábia Saudita

(13h00) México - Polônia

. Sábado 26 de novembro:

(10h00) Polônia - Arábia Saudita

(16h00) Argentina - México

. Quarta-feira 30 de novembro:

(16h00) Polônia - Argentina

(16h00) Arábia Saudita - México

