Copa 2022 - Grupo C: A favorita e invicta Argentina de Messi

Invicta desde 2019, a Argentina de Lionel Messi é, indiscutivelmente, a grande favorita do Grupo C da Copa do Mundo, à frente da Polônia de Robert Lewandowski, de uma renovada seleção mexicana e da incógnita Arábia Saudita.

Uma aparição simples em 2006, duas decepções dolorosas em 2010 e 2018 e um vice-campeonato em 2014: Messi viverá seu quinto Mundial pela 'Albiceleste' com a missão de levantar o troféu de campeão para colocar a cereja no bolo de sua espetacular carreira.

Mas o caminho até a final de 18 de dezembro será longo para a equipe de Lionel Scaloni, que chega ao Catar com invencibilidade que já dura três anos anos e o título da Copa América de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com a Argentina é um momento em que estamos bem. As pessoas estão empolgadas, subindo pelas paredes, pensam que já voltamos com a Copa, mas não é tão fácil. Temos que lutar muito", disse Messi recentemente em entrevista à DirectTV Sports.

Motivado para o Mundial, que provavelmente será o último de sua carreira, o craque argentino de 35 anos vive bom início de temporada no Paris Saint-Germain, com 12 gols e 13 assistências em 17 partidas.

Após a má campanha na Rússia em 2018 com Jorge Sampaoli, Lionel Scaloni, um de seus auxiliares, conseguiu construir um grupo coeso e completo, que também se apoia na qualidade de Ángel Di María e na eficiência e segurança do trio Martínez: Lautaro no ataque, Emiliano no gol e Lisandro na zaga, além do defensor Cristian Romero.

Os argentinos vão começar o Mundial no Catar contra o adversário teoricamente mais fraco de seu grupo, a Arábia Saudita, que só chegou uma vez às oitavas de final do torneio, na edição de 1994, nos Estados Unidos.

Já o México apresenta desempenho mais regular, passando da fase de grupos desde 1994 e, portanto, será um candidato a manter um dos dois primeiros lugares. A equipe foi finalista da última Copa Ouro da Concacaf e vai estrear no Catar a Polônia.

No papel, os poloneses chegam à competição com nomes de peso em todos os setores do campo, do goleiro Wojciech Szczesny ao artilheiro Lewandowski, mas acumula eliminações na fase de grupos tanto na Copa de 2018 quanto na Eurocopa do ano passado.

stt/ama/dr/iga/yr/cb

Tags