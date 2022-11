Comunicado do Business Wire :Utex Industries, Inc.

A Utex Industries, Inc. anuncia a aquisição da Sheraton Services Ltd., localizada em Ashington, Reino Unido. A Sheraton Services irá se tornar Utex Europe e continuar apoiando a expansão mundial da empresa de soluções de vedação elaboradas no mercado da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). A Utex Europe também irá fornecer recursos de fabricação adicionais em outras partes da Utex Industries.

"A aquisição da Sheraton Services Ltd. para aperfeiçoar nossa expansão mundial e oferecer suporte a clientes ao redor do mundo é um movimento positivo para a empresa", disse Piotr Galitzine, presidente e diretor executivo da Utex Industries, Inc.

Em janeiro de 2021, a Sheraton se tornou a distribuidora oficial dos produtos Utex no mercado da EMEA. A experiência combinada de 120 anos de seus funcionários no projeto e fabricação de vedações agora irá reforçar ainda mais a Utex na região.

Para mais informação sobre a Utex Industries, Inc., acesse www.utexind.com

Sobre a Utex

A Utex é uma empresa de fabricação com liderança de mercado com sede em Houston, Texas. A Utex opera diversas instalações de produção, distribuição e vendas técnicas nos EUA e no exterior, com cerca de 650 funcionários. Os produtos inovadores e personalizados da Utex satisfazem uma base de clientes diversificada, incluindo mercados finais de petróleo e gás, industrial, mineração e água.

Contato

Jennifer Lyons Jlyons@utexind.com 281.615.2223

