Comunicado do Business Wire :Terraformation

A Terraformation, uma empresa internacional de reflorestamento, lançou o 'Seed to Carbon Forest Accelerator' (Acelerador Florestal de Semente ao Carbono), o primeiro programa de aceleração florestal com foco na biodiversidade e financiado por carbono.

Na próxima década, o mundo terá necessidade de milhares de novas equipes de reflorestamento para capturar carbono em escala e limitar os impactos das mudanças climáticas. O novo acelerador florestal irá ajudar a satisfazer esta necessidade, ao fornecer às equipes florestais as ferramentas para lançar projetos de recuperação e ter sucesso em escala. Isto inclui financiamento em estágio inicial, treinamento em recuperação resiliente de ecossistemas nativos e ferramentas para aumentar a transparência do projeto em estágios iniciais cruciais.

Esta plataforma abrangente para lançar equipes florestais emergentes é única no setor e traz o suporte necessário para expandir o fornecimento de carbono florestal.

Os compradores de carbono e as empresas que fornecem financiamento antecipado a grupos de aceleradores garantem o acesso a créditos de carbono de qualidade superior que os projetos geram. Ao proporcionar este financiamento, os compradores garantem acesso a um portfólio de créditos de carbono verificados de projetos com diversidade geográfica e selecionados pela equipe de ciência do carbono da empresa. A Terraformation vem buscando se conectar com parcerias financeiras para lançar um novo grupo de aceleradores no início do próximo ano.

O programa acelerador é uma resposta direta aos maiores gargalos da recuperação em grande escala: em uma recente pesquisa da Terraformation com 230 organizações florestais em todo o mundo, 95% dos entrevistados disseram que o financiamento era sua maior preocupação. [1]

O acelerador tem por base os projetos piloto bem-sucedidos de recuperação da Terraformation. Desde que a empresa iniciou seus programas internacionais em 2020, lançou com sucesso 16 projetos de recuperação em 11 países e criou mais de 400 novos empregos sustentáveis.

Yishan Wong, fundador e diretor executivo da Terraformation, disse:"O planeta precisa escalonar com rapidez os esforços de reflorestamento para enfrentar a crise climática. E mais investidores do que nunca estão buscando oportunidades na captura de carbono. Mas não houve um veículo claro que fornecesse a estes investidores acesso a créditos de carbono de alta qualidade. Ao mesmo tempo, comunidades ao redor do mundo vêm lançando esforços vitais de recuperação, mas carecem de financiamento, treinamento e tecnologia de que precisam para escalonar.

"Nosso acelerador irá expandir de modo rápido o número de projetos de recuperação florestal de alta qualidade e aumentar a capacidade do planeta de captura de carbono."

María José Iturralde, co-fundadora da Humans for Abundance, uma parceria de recuperação da Terraformation, disse: "O financiamento pode mudar a gestão da terra, ao dar suporte a novos modelos de negócios sustentáveis que substituem o desmatamento por lucro. O capital inicial cria oportunidades de treinamento, educação e infraestrutura que permitem que as comunidades recuperem ecossistemas de modo sustentável e comercializem seus novos produtos de uma nova forma."

Inscreva-se no acelerador A inscrição e participação no 'Seed to Carbon Forest Accelerator' é gratuita e aberta a todas as equipes florestais que priorizam a biodiversidade e os benefícios para as comunidades locais. Organizações interessadas e equipes florestais estão convidadas a se inscrever no acelerador antes de 27 de novembro de 2022. Saiba mais e se inscreva aqui.

As equipes selecionadas irão receber um estudo de viabilidade para avaliar se o projeto de carbono é factível em suas terras, bem como acesso a treinamento especializado em coleta e banco de sementes, recuperação florestal com biodiversidade, modelos de negócios sustentáveis, marketing e finanças. As equipes também terão acesso a compradores de carbono, bem como a um novo software de rastreamento de projetos de última geração para otimizar o monitoramento, relatórios e verificação do progresso do projeto e muito mais. A Terraformation irá incentivar as equipes florestais a promover a liderança feminina, oferecer educação comunitária e criar impacto econômico local sustentável.

As equipes florestais selecionadas para participar do primeiro grupo serão anunciadas no início de 2023.

Financiar novos projetos de carbono florestal Compradores de carbono e empresas interessadas em financiar projetos florestais de aceleração e acessar créditos de carbono de qualidade superior verificados e com biodiversidade podem obter mais informação aqui.

Sobre a Terraformation

A Terraformation está dedicada a recuperar florestas ao redor do mundo para estabilizar nosso clima, reviver ecossistemas e formar comunidades prósperas.

A empresa hospeda um acelerador de carbono florestal, ao dar suporte às equipes florestais em estágio inicial para lançar, criar e dimensionar projetos de reflorestamento com biodiversidade. Além de produzir créditos de carbono verificados e de alta qualidade, estes projetos geram fluxos de receita sustentáveis e complementares para respaldar as economias locais.

A atual rede de parcerias da Terraformation abrange os cinco continentes e inclui diversos proprietários e organizações. Foi fundada em 2019 por Yishan Wong, ex-diretor executivo da Reddit.

Notas de rodapé

[1] Pesquisa da Terraformation efetuada no verão de 2022 com uma enquete com 230 entrevistados de 63 países. Também foram feitas entrevistas com 70 entrevistados de 29 países.

