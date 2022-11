Comunicado do Business Wire :Secure-IC

A Secure-IC, líder em ascensão e provedor mundial exclusivo de soluções de segurança cibernética de ponta a ponta para sistemas incorporados e objetos conectados, anuncia hoje a aquisição do negócio de segurança da Silex Insight. A Silex Insight é líder no fornecimento de soluções flexíveis e escaláveis de núcleos IP de segurança que complementam perfeitamente o portfólio da Secure-IC. Todos os clientes atuais e novos irão se beneficiar com esta aquisição, pois sempre irão manter a segurança e o desempenho de alto nível. A partir de hoje, a Secure-IC irá oferecer o maior portfólio de soluções incorporadas de segurança ao mercado.

Esta aquisição irá simplificar o desenvolvimento, acelerar o tempo de lançamento no mercado bem como ajudar os fabricantes de dispositivos e OEMs a tornar os produtos à prova de futuro quando se trata de segurança. Todos os clientes poderão aproveitar a plataforma de segurança integrada e mais avançada disponível atualmente, incluindo o gerenciamento do ciclo de vida.

Há mais de uma década, a Secure-IC vem fornecendo ao mercado suas tecnologias de proteção, a saber, o SecuryzrTM integrated Security Services Platform (iSSP). Isto permite que seus clientes e parcerias protejam e gerenciem seu conjunto de dispositivos a partir da nuvem e recebam serviços de segurança com valor agregado, bem como conformidade com as normas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A combinação da Secure-IC e da Silex Insight trará um nível de segurança exclusivo de alta garantia ao mercado. Nossa missão é fornecer a nossos clientes soluções que satisfaçam perfeitamente suas necessidades e ofereçam excelente qualidade, de modo que seja fácil de implementar até o fim do processo e mais além ",disse Hassan Triqui, diretor executivo da Secure-IC.

"Ao entregar nosso negócio de segurança à Secure-IC, temos a certeza de que os clientes estarão nas melhores mãos para ajudá-los a projetar dispositivos com os mais altos padrões de segurança. Ao mesmo tempo, os clientes poderão conceber soluções escalonáveis e atualizadas em campo", disse Michel van Maercke, diretor executivo da Silex Insight.

Isto marca o início de uma nova era empolgante para soluções de segurança incorporadas, ao criar um líder mundial, pronto para definir padrões quanto aos desafios atuais e futuros, como a revolução da criptografia pós-quântica.

Secure-ICCom presença e clientes nos 5 continentes, a Secure-IC é líder em ascensão e o único provedor mundial de soluções de segurança cibernética de ponta a ponta para sistemas incorporados e objetos conectados. A Secure-IC fornece tecnologias de proteção de ponta e comprovadas pelo Vale do Silício, elementos seguros integrados e plataformas de avaliação de segurança a fim de obter a conformidade com o mais alto nível de certificação.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221028005255/pt/

Contato

Yucatan jabourgier@yucatan.fr +33-(0)1-53-63-27-27

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags