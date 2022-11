Comunicado do Business Wire :NEOKOREA

A NEOKOREA anunciou hoje (03/11) a listagem de seu token NKC no LBank.

NKC (NEO KOREA Coin) trading begins on November 4th at LBank Exchange. (Graphic: Business Wire)

NKC significa "NEO KOREA Coin" (ou moeda da NEO KOREA).

O LBank Exchange está programado para iniciar seu serviço de depósito, negociação e retirada de tokens NKC às 16h de 3 de novembro, às 16h de 4 de novembro e às 16h de 5 de novembro de 2022, respectivamente (UTC+8, hora de Singapura).

Anúncio de listagem da NKC no LBank: https://support.lbank.site/hc/en-gb/articles/12091855358105

Fundado em 2017, o LBank é um exchange global de ativos virtuais em Singapura que fornece serviços financeiros, de parqueamento e negociação de ativos digitais seguros, profissionais e convenientes para membros do mundo todo. O exchange possui mais de 3 milhões de usuários registrados com o volume diário de negociação no valor de US$ 180 milhões. Em 2022, o LBank ficou em 16º lugar em termos de volume de negociação no Coin Market Cap, um site global de estatísticas de ativos virtuais.

O token NKC é uma moeda ERC-20 baseada em Ethereum (ETH) que foi desenvolvida pela corporação nacional da NEOKOREA. Ele pode ser utilizado na plataforma existente para importação/exportação de peças de automóveis e exportação de carros usados. A autenticidade das peças ou veículos pode ser comprovada com uma blockchain e o token visa permitir transações confiáveis por meio da verificação do histórico de carros usados.

Jeongwu Seok, CEO da NEOKOREA, disse: "Continuaremos nossos esforços para listar em muitos exchanges de ativos virtuais após a listagem no LBank". Por meio desta listagem, a NEOKOREA promoverá a conveniência de negociação e a estabilidade do token NKC e se concentrará na expansão contínua da presença no mercado.

A NEOKOREA, trading especializada em exportação de peças de automóveis, está expandindo seus negócios para vestuário e bebidas alcoólicas com base na tecnologia NFT e blockchain. A NEOKOREA também está constantemente envolvida em atividades de marketing de marca para lançar várias marcas estrangeiras na Coreia do Sul.

Site de apresentação do token NKC: https://www.neokorea.io/

NEOKOREA Jeongwu Seok, +82-31-478-5435 mail@neo-korea.com

