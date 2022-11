Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais à comunidade mundial de investimentos, anunciou hoje o lançamento de índices de ativos digitais, ao oferecer um modo de ajudar os investidores a avaliar fontes de risco e oportunidades de retorno por meio do ecossistema mundial de ativos digitais.

Estes índices de ativos digitais são os primeiros de seu tipo da MSCI e buscam rastrear o desempenho dos maiores ativos digitais por capitalização de mercado; ativos digitais que usam mecanismos de consenso de blockchain ex-prova de execução; e ativos digitais associados a plataformas de tecnologia que suportam contratos inteligentes.

Os novos índices irão alavancar percepções com base na cooperação com especialistas como Menai Financial Group ("Menai"), líder no fornecimento de produtos de investimento em ativos digitais de grau institucional e serviços de negociação. Os índices irão consistir em uma combinação de índices de ativos digitais exclusivos concebidos e publicados pela Compass Financial Technologies ("Compass"), líder na prestação de serviços em ativos digitais especializado no design, cálculo e publicação de referências de mercado, índices financeiros e estratégias quantitativas de investimento.

A experiência da Menai em ativos digitais continua informando o desenvolvimento da MSCI de suas soluções de ativos digitais, que auxiliam os investidores a navegar no universo de investimentos para ativos digitais, avaliar riscos e desafios bem como analisar oportunidades e desenvolvimentos emergentes à medida que o setor em rápido crescimento impulsiona as transformações tecnológicas. A Compass, uma empresa independente com sede na Suíça e foco no design, cálculo e administração de referências de mercado, além de estratégias de investimento quantitativo, criou índices de ativos digitais únicos que são os blocos construtivos fundamentais para novos índices combinados da MSCI.

Stephane Mattatia, Chefe de Índices Temáticos na MSCI, disse: "O ecossistema de ativos digitais vem evoluindo com rapidez junto com a demanda de investidores por ferramentas e soluções para ajudar a navegar nesta nova classe de ativos. Investidores internacionais buscam maior transparência e visão quanto a estes mercados e o melhor modo de participar deles de uma forma que atenda a seus altos padrões de profissionalismo, escala, gestão de riscos e segurança. O lançamento destes índices incorpora o compromisso da MSCI em trazer clareza a diversas classes de ativos e criar soluções que captem tendências de investimento disruptivas a longo prazo. A MSCI adota uma abordagem sistemática e orientada ao processo no fornecimento de informações para ajudar investidores a obter transparência e tomar melhores decisões de investimento."

Sobre os índices:

-0- *T ÍndiceResumo Índices de ativos digitais globais da MSCI Dois índices separados que visam representar o desempenho dos 30 ou 20 principais ativos digitais, respectivamente, conforme medido por sua capitalização de mercado total (excluindo moedas estáveis). Índice de ex-prova de execução de ativos digitais globais da MSCI Visa representar o desempenho de ativos digitais, selecionados por capitalização de mercado, que não contam com um mecanismo de consenso de prova de execução. Um mecanismo de consenso, também conhecido como protocolo de consenso, permite que uma rede de computadores coordene um registro distribuído. Ele permite que um acordo geral seja obtido por todos os nós participantes. Um mecanismo de consenso de prova de execução requer um trabalho computacional substancial e que consome energia para criar novos blocos contendo transações no livro-razão distribuído. Índice de contrato inteligente de ativos digitais globais da MSCI Visa representar o desempenho de ativos digitais, selecionados por capitalização de mercado, que estão associados a plataformas tecnológicas que suportam funcionalidades de "Contratos Inteligentes". Um Contrato Inteligente é um programa digital que é executado em uma blockchain. É um conjunto de programas e dados que residem em um endereço específico no blockchain subjacente. Os ativos digitais que suportam a funcionalidade de Contratos Inteligentes podem ser utilizados por uma ampla gama de aplicativos descentralizados em todos os setores. *T

Os índices irão usar o datonomyTM, um novo sistema de classificação para o mercado de ativos digitais. Entregue como um novo serviço de dados, o datonomy classifica moedas e tokens baseado em como são utilizados. Concebido para fornecer uma forma consistente e padronizada de auxiliar participantes do mercado a visualizar e analisar o ecossistema de ativos digitais, o datonomy irá ajudar a criar um maior nível de transparência sobre como o mercado está se movendo, podendo ser licenciado para diversos casos de uso, como a revisão e avaliação do desempenho de portfólios e relatórios.

A MSCI é proprietária e única administradora deste novo sistema de classificação e pode receber informações sobre possíveis mudanças do Conselho Consultivo do datonomy ("Conselho Consultivo"), bem como de outros participantes do mercado. Os membros do Conselho Consultivo serão compostos pela Goldman Sachs, MSCI, Coin Metrics, bem como por terceiros que possam proporcionar conhecimento sobre a manutenção do datonomy. Os membros inaugurais de terceiros serão anunciados em uma data posterior.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

A taxonomia de ativos digitais denominada datonomy? é de propriedade e administrada pela MSCI e foi desenvolvida pela Goldman Sachs, MSCI e Coin Metrics. Nenhuma das partes, Goldman Sachs, MSCI, Coin Metrics ou qualquer outra parte envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação do datonomy, oferece quaisquer garantias ou representações expressas ou implícitas quanto ao datonomy (ou resultados a serem obtidos pelo uso do mesmo), sendo que todas estas partes renunciam expressamente a todas as garantias de originalidade, precisão, integridade, comercialização ou adequação a um propósito específico quanto ao datonomy. O datonomy não constitui conselho de investimento, nem é uma solicitação ou recomendação para comprar ou vender, ou um endosso de quaisquer ativos, nem avalia, classifica ou faz qualquer declaração sobre o status regulatório ou a situação de um ativo, sendo que nenhuma garantia é fornecida dos resultados de qualquer investimento ou estratégia de investimento usando o datonomy. Sem limitar qualquer um dos itens acima, em nenhum caso a Goldman Sachs, MSCI ou Coin Metrics, ou qualquer de suas afiliadas ou qualquer terceiro envolvido ou relacionado à compilação, computação, criação ou licenciamento de dados, terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos indiretos, especiais, punitivos, consequenciais ou quaisquer outros (incluindo lucros cessantes), mesmo que notificados da possibilidade de tais danos. Nenhuma outra distribuição, disseminação ou uso do datonomy é permitida sem o expresso consentimento por escrito da Goldman Sachs, MSCI ou Coin Metrics, incluindo o uso do datonomy para finalidades de investimento.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221103005915/pt/

Contato

Consultas de Mídia PR@msci.com Sam Wang +1 212 804 5244 Melanie Blanco +1 212 981 1049 Tina Tan +852 2844 9320

Serviços Globais ao Cliente MSCI Serviços ao Cliente na EMEA + 44 20 7618.2222 Serviços ao Cliente nas Américas +1 888 588 4567 (ligação gratuita) Serviços ao Cliente na Ásia Pacífico + 852 2844 9333

