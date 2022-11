Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

O Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre para o Grupo, com uma melhora na rentabilidade em relação ao ano anterior pelo 10o trimestre consecutivo. O lucro líquido do segundo trimestre cresceu 6% em relação ao ano anterior para US$ 541 milhões e a receita do Grupo cresceu para US$ 17,1 bilhões, um aumento de 3% em moeda de valor constante em relação ao ano anterior.

Todos os principais segmentos contribuíram com lucro operacional positivo, demonstrando mais progresso em direção ao objetivo do Grupo de duplicar a lucratividade a médio prazo. Além disso, os motores de crescimento diversificado continuaram a impulsionar um forte desempenho tanto com o negócio de soluções e serviços, como com o segmento de infraestrutura, observando um alto crescimento de dois dígitos em relação ao ano anterior. As empresas não-PC agora representam mais de 37% da receita total do grupo. O sólido saldo de caixa do Grupo significa que este continua comprometido em duplicar os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no médio prazo, tendo crescido 15% no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

Embora os desafios externos atuais persistam, a Lenovo permanece ágil e focada em seguir sua estratégia e assegurar a rentabilidade contínua, reequilibrando os recursos para seus motores de crescimento diversificados e impulsionando a eficiência e a redução de despesas através da empresa. A Lenovo vê oportunidades de longo prazo construídas sobre sua base de Novas TI - cliente, borda, nuvem, rede e inteligência - à medida que as tendências globais de digitalização e transformação inteligente avançam. Os resultados do último trimestre, assim como os últimos três anos, demonstraram que a combinação da estratégia da Lenovo, sua forte execução e operações resilientes estão permitindo que ela transcenda o ciclo do setor. Isto, combinado com seu portfólio inovador e de alta qualidade, fabricação e cadeia de fornecimento híbridos únicos, princípio e capacidade global/local, bem como liquidez saudável, ajudará a impulsionar mais oportunidades para proporcionar crescimento sustentável e melhorar a rentabilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Destaques financeiros:

-0- *T Segundo trimestre de 22/23 Milhões de US$ Segundo trimestre de 21/22 Milhões de US$ Alteração Receita do grupo17.090 17.869 (4%) Receita bruta710 742 (4%) Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas) 541 512 6% Receita líquida (lucro atribuído aos acionistas - não-HKFRS) [1] 591 591 (0%) Lucros básicos por ação (centavos de US$) 4,54 4,42 0,12 *T

O Conselho de Administração da Lenovo declarou um dividendo provisório de 8.0 centavos de dólar de HK por ação.

Citação do presidente do conselho e diretor executivo, Yuanqing Yang:

"A Lenovo mais uma vez apresentou resultados sólidos, mesmo em um mercado global desafiador, alcançando uma melhora na rentabilidade em relação ao ano anterior pelo décimo trimestre consecutivo e aumentando a receita em quase 3% (em moeda constante) ano após ano. Nossos negócios não-PC estão ganhando impulso e agora representam mais de 37% da nossa receita. Tanto os segmentos de soluções e serviços quanto os de infraestrutura tiveram um alto crescimento de receita de dois dígitos ano após ano", diz Yuanqing Yang, presidente do Conselho e diretor executivo da Lenovo. "Para a Lenovo, estes resultados provam que nossa visão estratégica, nossa resiliência operacional e nosso investimento consistente em motores de crescimento diversificados nos prepararam bem para períodos de desafios. Independente de nossos mercados tradicionais estarem em expansão ou em contratação, a Lenovo cumpre de forma consistente seus compromissos e supera as expectativas do mercado".

Grupo de Soluções e Serviços (Solutions and Services Group, SSG): ímpeto contínuo, proporcionando um forte crescimento e maior lucratividade para o Grupo

Oportunidade:

O mercado de serviços de TI de trilhões de dólares continua a crescer constantemente, com um crescimento mais rápido a ser esperado em Dispositivo como Serviço (Device as a Service, DaaS), Serviços gerenciados para data center, bem como ambientes de ponta e nuvem até 2025. Ao mesmo tempo, espera-se que o mercado de soluções verticais e gastos com serviços permaneça forte, incluindo educação inteligente, varejo inteligente, cidade inteligente e fabricação inteligente.

Desempenho do segundo trimestre do ano fiscal 22/23:

-- No último trimestre, a receita de SSG cresceu 26% em relação ao mesmo período do ano anterior, melhorando ainda mais sua margem operacional para 21,4%.

-- Todos os segmentos voltaram a apresentar alta rentabilidade e forte crescimento.

-- Pela primeira vez, a receita de soluções e serviços não ligados ao hardware representa mais da metade dos negócios da SSG.

Crescimento sustentável:

-- O SSG continua a construir soluções horizontais abrangentes para setores verticais, por exemplo, a solução de Loja Digital do SSG integrada com o servidor de borda de IA da Lenovo está agora capacitando um dos maiores varejistas de alimentos do mundo a reduzir mais de 75% de seus erros de auto verificação sem a necessidade de intervenção de funcionários.

-- O desenvolvimento do portfólio de ofertas de sustentabilidade do SSG continua, com os serviços de compensação de CO2 ampliados para mais produtos.

-- A recém-formada PCCW Solutions da Lenovo, lançada em agosto de 2022, alcançou o sucesso inicial com sinergias comerciais na perspectiva de oportunidades futuras.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (Infrastructure Solutions Group, ISG): o ano de inovação continua com receita recorde e rentabilidade recorde

Oportunidade:

Até 2025, está previsto que só o mercado de servidores atinja US$ 134 bilhões. O mercado de infraestrutura de borda crescerá mais de 21% CAGR para atingir US$ 47 bilhões, e o mercado de armazenamento ultrapassará US$ 36 bilhões.

Desempenho do segundo trimestre do ano fiscal 22/23:

-- Receita recorde de US$ 2,6 bilhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, com o lucro operacional atingindo um recorde histórico de US$ 36 milhões, marcando o 4o trimestre consecutivo de lucratividade.

-- Os segmentos de fornecimento serviços em nuvem (Cloud Service Provider) e empresas de pequeno e médio porte (Small & Medium Business, SMB) superaram a previsão do mercado.

-- A receita de Computação de borda quase quadruplicou e a de Armazenamento mais do que dobrou em relação ao ano anterior, ambos estabelecendo novos recordes.

Crescimento sustentável:

-- O ISG continua a melhorar seu abrangente portfólio de infraestrutura e investe em inovação, particularmente em Borda e Serviços.

-- A resiliência operacional foi reforçada ainda mais, à medida que a produção aumentou em novas fábricas na China, Hungria, e México.

-- O ISG mantém seu foco em ser um dos fornecedores de soluções de infraestrutura de crescimento mais rápido e, portanto, o maior fornecedor de soluções de infraestrutura de ponta a ponta do mundo, enquanto mantém um modelo de negócios sustentável e lucrativo.

Grupo de Dispositivos Inteligentes (Intelligent Devices Group, IDG): manteve uma forte rentabilidade, superando a concorrência

Oportunidade:

Embora o tamanho do mercado de PCs e tablets tenha diminuído no curto prazo, devido ao ambiente macroeconômico, a longo prazo ainda é esperado que permaneça superior aos níveis anteriores à pandemia. Ao lado dos PCs, o mercado de soluções baseadas em cenários continuará a crescer à medida que a Lenovo se expande dos dispositivos inteligentes para espaços inteligentes.

Desempenho do segundo trimestre do ano fiscal 22/23:

-- O IDG manteve a rentabilidade líder do setor de 7,4%, impulsionada pela excelência operacional e por investimentos consistentes em inovações, particularmente nos segmentos da alta qualidade de valor agregado.

-- O IDG superou os principais concorrentes e fortaleceu sua posição global como a empresa número 1 em PCs no mundo. É agora a número 1 em quatro das cinco regiões geográficas, ampliando a distância com os principais concorrentes, e é claramente a indiscutível número 1 no segmento comercial que representa cerca de 65% do conjunto de receita de PCs da Lenovo.

-- O segmento de smartphones alcançou seu décimo trimestre consecutivo de lucratividade ao continuar a enriquecer seu portfólio com novos produtos inovadores, ao mesmo tempo em que defende suas fortes posições de mercado de segundo e terceiro lugares na América Latina e América do Norte, respectivamente, e atinge o hipercrescimento nos mercados de expansão.

-- As soluções baseadas em cenários da Lenovo continuaram a demonstrar potencial de crescimento, com os negócios de Colaboração Inteligente continuando a crescer a dois dígitos ano a ano. A receita do negócio de cenários para jogos estabeleceu um novo recorde.

Crescimento sustentável:

-- O IDG continua a investir na inovação para impulsionar a ampliação de dispositivos inteligentes para espaços inteligentes.

-- O Grupo está confiante de que o sucesso no mercado de PCs pode ser replicado para fazer crescer os negócios além dos PCs e vencer em mais mercados, principalmente no espaço dos smartphones.

Destaques operacionais e investimentos para o futuro

Tech World '22 - Em seu evento de inovação global anual, a Lenovo apresentou sua visão para a evolução da colaboração entre usuários, espaços e dispositivos para possibilitar possibilidades ilimitadas tanto em aplicações do mundo real quanto no Metaverso. A Lenovo revelou novos conceitos, soluções e inovações emergentes que definirão a forma como trabalhamos, aprendemos e nos relacionamos com o mundo digital. Também apresentou os resultados de um estudo de pesquisa global de diretor de tecnologia que revelou os pontos de vista do diretor de tecnologia sobre como a TI tradicional continuará a evoluir para uma arquitetura de 'Nova TI' onde os dispositivos dos clientes, a computação de borda, a computação em nuvem, a rede e a IA trabalham em conjunto para abordar os problemas comuns e fornecer soluções que impulsionem uma maior digitalização global em todos os setores.

Ambiental, social e governança- A Lenovo publicou recentemente seu relatório anual ESG que descreve seus progressos, ambições e metas para os próximos anos. Na Tech World '22, a Lenovo também compartilhou sua visão para emissões líquidas zero, e seu primeiro passo para essa visão com metas de redução de emissões a curto prazo em 2030. A Lenovo está alinhando suas metas de redução de emissões com a iniciativa Metas Baseadas na Ciência, tanto a curto como a longo prazo, para contribuir com as metas do Acordo de Paris. A validação externa continua à medida que o bônus verde inaugural da Lenovo lançado em julho foi incluído no Índice Bloomberg MSCI de títulos verdes (green bond), um dos mais importantes benchmarks globais para fundos institucionais da ESG. A Lenovo também recebeu a melhor classificação AA+ no Índice de Sustentabilidade Empresarial Hang Seng 2022, recebendo a melhor classificação no setor de TI pelo 2 o ano consecutivo.

Inovação - Em setembro, a Lenovo foi classificada como uma das empresas mais inovadoras do mundo como parte do índice anula do Boston Consulting Group, classificando-se em 24º lugar. Na Tech World '22 o grupo demonstrou uma série de novos fatores de forma e ideias inovadoras, incluindo sua prova rolável de conceitos para o smartphone e PC e tecnologia de telepresença imersiva 'Cyber Spaces'. Também destacou as inovações que a ajudarão a realizar sua visão para zero líquido e as ações que a empresa está realizando através de produtos e fabricação para reduzir sua pegada de carbono.

[1] a medida não-HKFRS foi ajustada pela exclusão das variações líquidas do valor justo dos ativos financeiros a valor justo por meio de lucro ou perda, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, encargos relacionados a fusões e aquisições; e os correspondentes efeitos do imposto de renda, se houver.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171.º lugar na lista Fortune Global 500, empregando 75.000 pessoas em todo o mundo e atendendo a milhões de clientes, todos os dias, em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada para fornecer tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa mundial de PCs e expandiu ainda mais seus negócios para importantes áreas de crescimento, incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Com essa transformação, juntamente com sua capacidade de inovação que muda o mundo, a Lenovo está construindo uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com,e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

LENOVO GROUP

RESUMO FINANCEIROPara o trimestre terminado em 30 de setembro de 2022(em milhões de US$, exceto dados por ação)

-0- *T Segundo trimestre de 22/23trimestre de 21/22Alteração em relação ao ano anterior Receita 17.090 17.869 (4%) Lucro bruto 2.877 3.006 (4%) Margem de lucro bruto 16,8% 16,8% 0 pt Despesas operacionais (2.026) (2.189) (7%) Despesas de P&D (incluídas nas despesas operacionais) (556) (482) 15% Relação despesas/receita 11,9% 12,3% (0,4) pts Lucro operacional 851 817 4% Outras receitas/(despesas) não operacionais - líquidas (141) (75) 89% Receita bruta 710 742 (4%) Tributação (156) (185) (16%) Lucro no período 554 557 (1%) Participação minoritária (13) (45) (72%) Lucro atribuível aos acionistas 541 512 6% Lucro atribuível aos acionistas - não-HKFRS [1] 591 591 (0%) EPS (centavos de dólar) Básico Diluído 4,54 4,23 4,42 3,96 0,12 0,27 *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221102006234/pt/

Contato

Hong Kong- Angela Lee,angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810 Londres- Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720 Zeno Group- LenovoWWcorp@zenogroup.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags