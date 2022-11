Comunicado do Business Wire :Laserfiche

Laserfiche, líder no fornecimento de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, lançou hoje uma expansão de seu reconhecimento de caligrafia de dados inteligente para Laserfiche Cloud. Este recurso inovador permite que as organizações extraiam texto manuscrito de documentos semiestruturados, para melhor atender suas comunidades e expandir a cobertura da automação de seus processos de negócios.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221103005057/pt/

A Laserfiche também expandiu os recursos de captura inteligente no início deste ano, ao acrescentar a capacidade de pesquisa de texto completo para arquivos de áudio e vídeo armazenados na Laserfiche, como correio de voz ou gravações de videoconferência. Impulsionado pela compreensão de que a definição moderna de um "documento" deve incluir qualquer formato de arquivo que possa conter dados valiosos e acionáveis, a Laserfiche fornece aos usuários serviços versáteis de captura de dados necessários nos fluxos de trabalho modernos de hoje.

"Com a adição de reconhecimento de caligrafia e capacidade de pesquisa da mídia de áudio e vídeo, estamos capacitando nossos clientes a obter o máximo de seus esforços de digitalização", disse Tessa Kohl, gerente sênior de produtos da Laserfiche. "Ao aproveitar dados estruturados e não estruturados, os clientes poderão desenvolver mais soluções de ponta a ponta que irão ajudá-los a satisfazer suas próprias prioridades de negócios, como ser resiliente à escassez de pessoal ou prover serviços excelentes aos usuários finais."

Serviços robustos de reconhecimento de caligrafia tornam a automação do fluxo de trabalho centralizada em conteúdo acessível a clientes da Laserfiche, cujos usuários finais precisam de documentos ou formulários em papel por qualquer motivo. Os recursos expandidos de captura inteligente da Laserfiche são soluções ideais para:

-- Agências governamentais que processam conteúdo manuscrito, como aplicativos comerciais

-- Distritos escolares, faculdades ou universidades que atendem alunos e famílias com acesso limitado a formulários online

-- Hospitais e clínicas que devem processar formulários de admissão de pacientes manuscritos ou reivindicações de seguro

-- Instituições financeiras com clientes que preferem empréstimos manuscritos ou pedidos de hipoteca

-- Empresas de fabricação que seguem as normas ISO 9001, que incluem folhas de aprovação de inspeção de qualidade preenchidas e assinadas à mão

"Hoje as organizações estão reinventando seus dados e processos para criar a melhor experiência possível àqueles que atendem", disse Karl Chan, diretor executivo da Laserfiche. "Esta expansão dos recursos de captura inteligente da Laserfiche respalda as metas das organizações de aumentar a qualidade dos serviços, enquanto continua inovando e transformando digitalmente as operações."

Para saber mais sobre os recursos de reconhecimento de caligrafia e transcrição de áudio e vídeo na Laserfiche, acesse o site da Laserfiche.

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é líder no fornecimento de SaaS de gestão de conteúdo inteligente e automação de processos comerciais. Através de poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos, gestão de documentos e análises, a plataforma Laserfiche® acelera como os negócios são feitos, permitindo que os líderes visem o crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gestão de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para impulsionar a produtividade, escalonar seus negócios e oferecer experiências aos clientes com prioridade digital.

Funcionários da Laserfiche em escritórios ao redor do mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar pessoas a reinventar como a tecnologia pode transformar vidas.

