Comunicado do Business Wire :Larsen & Toubro Infotech

A Fosfor, a unidade de produtos de dados da Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005, NSE: LTI), anunciou hoje que foi aprovada como uma Parceira de validação da Snowflake Ready Technology. Alcançar esta validação confirma que o produto de DataOps da Fosfor, o Spectra, o produto de Decision Intelligence, o Lumin, aderem às melhores práticas da Snowflake em relação ao desempenho, confiabilidade e segurança.

Com o programa Snowflake Ready Technology Validation, o Snowflake audita e valida a integração nativa de uma empresa, com o Snowflake tendo como base as melhores práticas funcionais e de desempenho. A auditoria exige um conector nativo que esteja disponível há pelo menos seis meses, assim como um conjunto de clientes associados e estudos de caso. Com esta validação, a Fosfor se une a uma lista de empresas de produtos proeminentes que foram aprovadas no âmbito deste programa.

"O acesso eficiente a dados de qualidade ajuda as empresas a informar rapidamente estratégias e decisões, e isso é indispensável para nossos clientes", disse Tarik Dwiek, diretor de Alianças de Tecnologia na Snowflake. "A opinião da Fosfor sobre a monetização de dados em velocidade e escala para empresas complementa o compromisso da Snowflake de capitalizar sobre o potencial infinito da nuvem de dados e cria uma proposta vencedora para nossos clientes."

Juntamente com a LTI, que foi premiada recentemente com o status de parceira de nível Elite e recebeu o prêmio Delivery Partner of the Year no 2022 Snowflake Summit, a designação Technology Ready reforça ainda mais a parceria de longa data entre as empresas. Um número crescente de clientes da Fosfor está percebendo o valor sinérgico criado ao se combinar os dados da Fosfor e os recursos de IA com nuvem de dados da Snowflake.

"A parceria Snowflake-Fosfor é uma adequação natural na explosão de valor dos dados e IA para empresas do mundo inteiro e cria imenso valor para nossos clientes associados com a conectividade nativa perfeita dos produtos Fosfor para a Snowflake. Os produtos da Fosfor, como o Spectra, estão solucionando os principais desafios de DataOps para empresas, enquanto o Lumin converte com facilidade os dados em informações de decisão para usuários de negócios", disse Satyakam Mohanty, diretor do produto na Fosfor. "Estamos muito satisfeitos por estar em sintonia com a Snowflake para fortalecer nossa valiosa parceria e em nossa visão alinhada de criar um impacto comercial ilimitado para as empresas."

A Snowflake é uma parceira importante da LTI desde 2018 e do conjunto de produtos da Fosfor desde o seu lançamento em dezembro de 2021. Clique aqui para saber mais sobre essa poderosa combinação da Fosfor e Snowflake.

Sobre a Fosfor

O Fosfor Product Suite (Conjunto de Produtos da Fosfor) é o único conjunto completo para otimização de todos os aspectos do ciclo de vida dos dados para decisões. A Fosfor ajuda você a tomar melhores decisões ao garantir que tenha em mãos os dados certos no menor tempo possível. O Fosfor Product Suite reúne o Spectra, uma plataforma de DataOps abrangente, o Aspect, uma plataforma de processamento de dados não estruturados sem código, o Optic, uma malha de dados para facilitar jornadas da descoberta ao consumo de dados, o Refract, uma plataforma de ciência de dados e MLOps, e o Lumin, uma plataforma de inteligência de decisão. Coletivamente, o conjunto da Fosfor ajuda as empresas a descobrir o valor oculto em seus dados. A Fosfor Data Products Unit (Unidade de Produtos de Dados da Fosfor) é parte da LTI, uma empresa global de consultoria de tecnologia e de soluções digitais com centenas de clientes e operações em 33 países. Para mais informações, acesse www.fosfor.com.

Sobre a LTI:

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 500 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, estamos empenhados integralmente em auxiliar nossos clientes e acelerar suas jornadas de transformação digital. Fundada em 1997 como uma subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única nos proporciona experiências incomparáveis do mundo real para solucionar os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 50 mil funcionários da LTI possibilita que os clientes aprimorem a eficácia de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221102005952/pt/

Contato

Shambhavi Revandkar Líder - Relações com a mídia +91 9769509545 shambhavi.revandkar@lntinfotech.com

