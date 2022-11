Comunicado do Business Wire :Clarks

A C. & J. Clark International Ltd ("Clarks") e algumas das suas subsidiárias anunciaram a recolha de segurança de um total de oito modelos de sapatos para mulher Breeze (nas Américas) e Brinkley (fora das Américas), todos em cores azul-marinho ou azul-marinho escuro e introduzidos para a estação primavera/verão 2022.

RECOLHA DE SEGURANÇA DE OITO MODELOS DE SAPATOS PARA MULHER CLARKS DEVIDO A PERIGO QUÍMICO (Photo: Business Wire)

A recolha de segurança terá impacto nos seguintes modelos: Brinkley Step em azul-marinho; Breeze Step em azul-marinho; Breeze Step em azul-marinho/branco; Breeze Step em azul-marinho escuro; Breeze Ave em azul-marinho escuro; Brinkley Ave em azul-marinho escuro; Brinkley Shore em azul-marinho; e Breeze Shore em azul-marinho.

Esta recolha de segurança está a ocorrer porque os testes feitos a algumas amostras destes sapatos identificaram níveis excessivos dos químicos benzidina ou dimetoxibenzidina, que se encontram nos corantes Azo e são restritos em algumas jurisdições. O contacto prolongado e direto com o material da parte superior dos sapatos pode expor o utilizador a estes químicos, que são tóxicos e podem causar efeitos adversos para a saúde.

A Clarks notificou todas as autoridades reguladoras competentes conforme apropriado e está a lançar uma recolha global completa dos modelos afetados. Nenhuma outra cor dos modelos listados ou quaisquer outros produtos Clarks são afetados por este problema ou incluídos na recolha.

Informações para clientes

A Clarks está a trabalhar com parceiros no setor retalhista para contactarem diretamente o maior número possível de pessoas que compraram os sapatos.

Os clientes que tenham um par de sapatos a ser recolhidos devem visitar http://tinyurl.com/ClarksRecall e seguir o guia passo a passo para obter um reembolso.

Pode identificar se os seus sapatos têm de ser devolvidos verificando o número do artigo. O número do artigo são os primeiros 8 dígitos do número de 12 dígitos sob as informações de tamanho e ajuste e podem ser encontrados na etiqueta fixa dentro do calçado.

Os clientes em todas as regiões com quaisquer questões sobre os seus sapatos ou o processo de devolução devem consultar as Perguntas e Respostas online da Clarks, disponíveis no nosso website de recolha ou contactando a Clarks através do e-mail: productrecall@customerreply.clarks.com.

Os clientes nas seguintes regiões também podem contactar a Clarks por telefone:

- EUA - 1-800-480-5092 - Número gratuito - Canadá - 1 800 480 5137 - Número gratuito - Reino Unido - 0800 088 2332 - Telefone gratuito - União Europeia - Visite o nosso website de recolha para obter uma lista dos números da linha de apoio da UE.

O nosso horário de funcionamento para estas regiões é o seguinte:

- Para os EUA e Canadá, o horário de funcionamento é o seguinte: das 6:00 às 18:00 Leste, das 6:00 às 17:00 Central, das 6:00 às 16:00 Montanha e das 6:00 às 15:00 Pacífico. - Para o Reino Unido, o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8:00 às 23:00 GMT. - Para a União Europeia, o horário de funcionamento é das 9:00 às 12:00 CET.

A Clarks aproveita para pedir desculpa pelo incómodo que esta situação possa causar aos nossos clientes.

Sobre a Clarks

A Clarks, com sede em Somerset, Inglaterra, tem estado na vanguarda da criação inovadora de sapatos desde a sua fundação em 1825, quando os irmãos James e Cyrus Clark fizeram um chinelo de cortes de pele de ovelha. Na altura, era inovador; uma combinação de invenção e mestria que permaneceu no centro do que a marca faz agora.

No arquivo da Clarks, com mais de 22 000 pares, estão os sapatos que desencadearam revoluções e gerações definidas. Desde a Clarks Desert Boot original, desenhada pela primeira vez por Nathan Clark e lançada em 1950 até ao icónico Wallabee, cada design tem uma assinatura imediatamente reconhecível - uma combinação única de mestria e inovação que a tornam inconfundivelmente Clarks.

A Clarks é uma empresa global que opera canais de retalho, grossistas, franquias e online em mais de 100 mercados.

Contato

Notas para editores Para quaisquer questões de imprensa, contacte press.office@clarks.com, ou Roisin Miller, Porter Novelli London (+44 (0) 7966 221032)

