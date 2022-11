Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

A Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder mundial de tecnologia de streaming, anunciou hoje que a escritora e diretora de CODA, Siân Heder - vencedora de um Oscar -, e o ator e comediante indicado ao Emmy Billy Eichner serão as estrelas convidadas da primeira temporada de PLAY.A série, uma experiência de streaming com mais de 30 episódios, reúne os principais profissionais de streaming, profissionais de marketing e estrelas do setor do mundo inteiro. Ela foi projetada para ajudar as empresas a explorar o poder do vídeo e implementar uma estratégia de conteúdo de streaming e permitir que as organizações de mídia encontrem novas maneiras de monetizar o conteúdo e reduzir os custos operacionais.

Ao longo de mais de 30 episódios, PLAY traçará um caminho para que profissionais de marketing, mídia e comunicação controlem seu futuro digital e tenham um impacto significativo no desempenho dos negócios. Com pontos de vista de lideranças sobre o futuro de curto e longo prazo do setor de streaming, os episódios oferecerão insights críticos sobre estratégias de conteúdo que gerarão receita e atrairão espectadores.

Os outros convidados especiais são:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Christina Spade, CEO da AMC Networks

-- Tsedal Neeley, autora e professora de Administração de Empresas na Harvard Business School

-- Vanessa Van Edwards, investigadora comportamental e autora do best-seller Captivate: The Science of Succeeding with People

-- Jay Acunzo, autor e apresentador do podcast Unthinkable

-- Tedd Cittadine, vice-presidente de Parcerias de Conteúdo da Roku

-- Jon Mantell, vice-presidente executivo de Sistemas e Operações de Conteúdo Global da Paramount

Os analistas e líderes de pensamento dos setores corporativo e de mídia são:

-- Rich Greenfield, sócio geral da LightShed Ventures

-- Lisa Gately, especialista em marketing de conteúdo e analista principal da Forrester Research

-- Marci Maddox, especialista em plataforma de vídeo e vice-presidente de pesquisa da IDC

-- Colin Dixon, especialista em mídia digital e consultor estratégico da nScreenMedia

-- Ed Barton, especialista em esportes e mídia de consumo e diretor da Caretta Research

-- Will Richmond, líder de pensamento nas indústrias de mídia digital, vídeo, publicidade e tecnologia, VideoNuze

"O streaming está entrando em uma nova era de expansão em plataformas e dispositivos e por meio de organizações e pessoas criadoras de conteúdo", disse Marc DeBevoise, CEO da Brightcove. "Empresas de mídia, marcas e organizações de todos os tipos estão procurando maneiras de criar experiências de streaming diferenciadas que envolvam os espectadores e permitam que eles sejam donos de seu futuro digital. Projetamos o conteúdo da primeira temporada de PLAY para fornecer as informações certas para qualquer empresa, marca ou criadora aprender sobre o que está acontecendo agora e o que vem a seguir no streaming."

"Como cineasta, sei o quão desafiador pode ser dar vida a uma história, envolver outras pessoas em sua visão e garantir que seu projeto seja feito com integridade", disse Heder. "É uma honra participar da primeira temporada de PLAY com a Brightcove, onde pude compartilhar minhas experiências durante a produção de CODA."

"Antes de influencers entrarem em cena no início dos anos 2000, criei meu próprio caminho e produzi meu próprio conteúdo de curtas de comédia como forma de interagir com o público e expandir minha marca", contou Eichner. "Hoje, qualquer pessoa com um smartphone pode ser criadora de conteúdo, mas para se destacar você precisa produzir conteúdo original atraente que motive a participação. Mal posso esperar para compartilhar com criadores de conteúdo atuais e aspirantes que participam da primeira temporada de PLAY como eles podem realmente ser donos de seu conteúdo e os canais em que são entregues para maximizar a interação do público."

A primeira temporada de PLAY estreia no dia 8 de novembro às 10h (hora padrão do leste dos EUA) na Brightcove PLAY TV, serviço de streaming da Brightcove dedicado ao impacto do vídeo e da mídia digital. Após a estreia da temporada, todos os episódios estarão disponíveis para transmissão sob demanda.

Para ver a agenda e ficar por dentro das novidades da 1ª Temporada de PLAY, inscreva-se aqui.

Sobre a Brightcove Inc.A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para estimular uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Presente em mais de 80 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes com mais eficiência, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera consistentemente o setor e escalabilidade incomparável, ampliamos continuamente os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a gente no Twitter, LinkedIn e Facebook. Visit www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221103005456/pt/

Contato

Meredith Duhaime mduhaime@brightcove.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags