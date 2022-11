Comunicado do Business Wire :Arajet

A Arajet, a mais nova companhia aérea de baixo custo na região do Caribe, anunciou hoje que está adicionando duas novas rotas para Quito (UIO) e Guayaquil (GYE) a partir do Aeroporto Internacional Las Americas (SDQ). Esses dois novos destinos no amplia a atual rede da Arajet para 15 destinos em 10 países desde a inauguração de sua base no Aeroporto Internacional Las Americas em Santo Domingo, República Dominicana.

Luis Vayas Valdivieso, Vice-Ministro de Relações Exteriores do Equador, Daniela Espinoza, Secretária de Desenvolvimento Produtivo e Competitividade da Cidade de Quito, Milady de Cabral, Embaixadora da República Dominicana no Equador, Víctor Pacheco, CEO da Arajet, Daniel Legarda, Vice-Ministro de Comércio Exterior do Equador e Ramón Miró, CEO do Quiport. (Foto: Business Wire)

As novas rotas da Arajet conectando Quito e Guayaquil com Santo Domingo são parte do crescimento da rede da companhia aérea como a nova transportadora nacional da República Dominicana, com foco em oferecer aos viajantes dominicanos com novas opções de voo, tarifas reduzidas e melhor serviço.

"Com a oferta de tarifas reduzidas ao público dominicano, agora somos capazes de desenvolver e oferecer viagens aéreas baratas aos nossos clientes. Sua resposta positiva está alimentando a rápida expansão da Arajet. Prometemos revolucionar os céus da região e queremos garantir que cumpriremos essa promessa aos nossos clientes com nossas tarifas reduzidas. Estamos prestes a oferecer 19 rotas conectando 11 países nas Américas partindo de nossa base em Santo Domingo ao final de 2022" afirmou Víctor Pacheco Méndez, CEO e fundador da Arajet.

A Arajet está fazendo história com a primeira conexão entre Santo Domingo e Quito duas vezes por semana às segundas e sextas, assim como Guayaquil com voos às quintas e sábados.

Atualmente, a Arajet oferece serviço sem escala de Santo Domingo para:

-- Cidade do México, Monterrey e Cancún, no México

-- San Salvador, El Salvador

-- San José, Costa Rica

-- Cidade da Guatemala, Guatemala

-- Lima, Peru

-- Cali, Barranquilla e Cartagena, na Colômbia

-- Saint Marteen, Aruba e Curaçao, no Caribe

A Arajet iniciou as operação com cinco aeronaves Boeing 737MAX8, e a companhia aérea está planejando para adicionar mais 12 ao longo dos próximos dois anos para atender novas frequências na América Central, do Sul e Caribe, bem como 17 novos destinos nos Estados Unidos e dois no Canadá para apoiar sua expansão.

"Estamos estabelecendo conexões com as pessoas com uma mensagem segura, acessível e orientada a serviços que é única para a região. Estamos construindo uma marca internacional que conquistou os dominicanos e estrangeiros da mesma forma, sendo reconhecida em todas as Américas. Estamos animados por oferecer nossa proposta de valor e serviços únicos para aproximadamente dois milhões de imigrantes dominicanos que moram nos Estados Unidos no futuro próximo", agregou Pacheco Méndez.

A Arajet oferece uma tarifa básica de US$ 120, a menor na região. A companhia aérea já aumentou o número de rotas e frequência para Guatemala, El Salvador e México para melhor atender à crescente demanda dos passageiros.

Sobre a Arajet

A Arajet é a primeiracompanhia aérea de baixo custo na região do Caribe e iniciou suas operações em Setembro de 2022 a partir de sua base no Aeroporto Las Americas em Santo Domingo, nos termos de seu certificado de operadora de companhia aérea (AOC) da República Dominicana. A Arajet operará uma nova frota de aeronaves Boeing 737MAX-8 que proporcionam viagem segura e barata com origem e destino na República Dominicana para vários destinos na América do Norte, Central e do Sul, além da região do Caribe. Para mais informações, acesse www.Arajet.com.

