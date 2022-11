Comunicado do Business Wire :Amazon.com, Inc.

A Amazon e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) estão lançando uma parceria público-privada para abordar as desigualdades de gênero que existem para as mulheres no ecossistema de financiamento climático e apoiar as empreendedoras com os recursos necessários para acelerar as inovações relacionadas às mudanças climáticas.

A Amazon comprometerá um total de US$ 53 milhões para ajudar a acelerar as soluções climáticas das mulheres, incluindo US$ 3 milhões para a parceria com a USAID e US$ 50 milhões para investir diretamente em empresas de tecnologia climática dirigidas por mulheres.

A empresa atuará como parceira fundadora do Climate Gender Equity Fund (Fundo de Igualdade de Gênero no Clima) da USAID, um novo mecanismo de financiamento climático projetado para eliminar as barreiras sistêmicas de mercado que impedem que as mulheres tenham acesso ao financiamento climático. A USAID também utilizará o investimento de US$ 3 milhões da Amazon para ajudar a lançar o fundo.

O Climate Gender Equity Fund terá um foco global e fornecerá subsídios para empresas, ONGs, aceleradoras, incubadoras e organizações de base que trabalham em soluções climáticas lideradas por mulheres. Também financiará iniciativas para ajudar as mulheres a acessar as redes e as habilidades técnicas necessárias para acelerar o desenvolvimento de suas tecnologias de mudança climática.

Como cofundadora do The Climate Pledge - um compromisso para atingir emissões "net zero" de carbono até 2040 -, a Amazon trabalhará com participantes desse compromisso e outras empresas para incentivar seu apoio adicional e investimento corporativo neste novo fundo. A parceria ajudará a promover objetivos mútuos em torno da liderança climática das mulheres e da igualdade de gênero, incluindo as metas de sustentabilidade da Amazon, o trabalho do The Climate Pledge e a Estratégia sobre Equidade e Igualdade de Gênero do governo dos Estados Unidos.

Além disso, a Amazon está destinando US$ 50 milhões do seu Climate Pledge Fund (Fundo de Compromisso Climático) para investir em empresas de tecnologia climática fundadas e lideradas por mulheres, bem como incubadoras e aceleradoras que priorizam entidades lideradas por mulheres. O Climate Pledge Fund - programa de capital de risco da Amazon que investe em empresas pioneiras em tecnologias e soluções de descarbonização - colaborará com a USAID e o Climate Gender Equity Fund para gerar novas oportunidades de investimento e ampliar seu pipeline de candidatas do sexo feminino.

"Como um passo importante na solução das mudanças climáticas, devemos abordar as desigualdades de gênero que persistem no financiamento climático e garantir que as mulheres empreendedoras tenham um lugar igual à mesa e acesso ao financiamento, redes e suporte técnico de que precisam para escalar as soluções climáticas", disse Kara Hurst, vice-presidente de Sustentabilidade Mundial da Amazon. "É um grande orgulho colaborar com a USAID e a administração Biden para ajudar a escalar mundialmente as soluções climáticas lideradas por mulheres. Esta é apenas uma parte de nossa meta mais ampla de compromisso climático, que visa alcançar emissões 'net-zero' de carbono até 2040, e gostaríamos de incentivar outras empresas a também participarem dessa iniciativa."

As empresas fundadas por mulheres normalmente recebem uma fração do capital de risco global e essa porcentagem caiu durante a pandemia. No entanto, pesquisas mostram que as mulheres empreendedoras são mais propensas do que os homens a inovar para atender às necessidades sociais. As empresas lideradas por mulheres também geram mais receita por dólar investido e produzem maior ROI (retorno sobre o investimento) para os investidores.

Recentemente, a Amazon tomou várias medidas extras para promover a igualdade de gênero em sua cadeia de valor, entre elas:

-- Compromisso com os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs) da ONU, que oferecem orientações às empresas sobre formas de promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres no local de trabalho, no mercado e na comunidade.

-- Concessão de US$ 1 milhão ao Resilience Fund for Women in Global Value Chains, que investe em organizações que apoiam as mulheres nas cadeias globais de valor, incluindo manufatura, vestuário e agricultura, com foco na violência de gênero e saúde reprodutiva.

-- Parceria com o projeto HER da BSR para combater a discriminação de gênero na China, Bangladesh, Vietnã e Índia, envolvendo fornecedores, trabalhadores de fábricas e administrações de empresas. Essas iniciativas alcançaram cerca de 10 mil mulheres.

-- Investimento no Elevate Future Fund, que aumenta o financiamento para mulheres e outras pessoas empreendedoras sub-representadas que trabalham em soluções de tecnologia climática, bem como empresas que criam oportunidades econômicas para comunidades em dificuldades e desfavorecidas. Esse investimento faz parte da nova iniciativa Amazon Catalytic Capital para fornecer acesso ao capital a pessoas empreendedoras sub-representadas.

-- Colaboração com a Greentown Labs, maior incubadora de tecnologia climática da América do Norte, para buscar e interagir com novas startups. O Climate Pledge Fund participa de programas de lançamento, incluindo "Access to Success", um evento comunitário para diversas pessoas fundadoras. A Amazon também atua no Conselho de Liderança da Indústria da Greentown Labs.

-- Colaboração com a Elemental Excelerator, uma aceleradora de startups de tecnologia climática com liderança na promoção de princípios de diversidade, igualdade e inclusão na tecnologia climática. A Elemental Excelerator lançou recentemente um programa de Igualdade e Acesso que ajuda as pessoas fundadoras de startups a criar igualdade nas equipes e atividades de suas organizações.

Saiba mais sobre as iniciativas de sustentabilidade da Amazon.

