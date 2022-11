Betis vence HJK e termina fase de grupos da Liga Europa invicto

O Betis, que desde a quinta rodada tinha garantida a liderança do Grupo C da Liga Europa, terminou sua campanha na primeira fase de forma invicta, com uma vitória por 3 a 0 em casa sobre o HJK nesta quinta-feira, em duelo que já não tinha mais nada em jogo para as duas equipes.

O time espanhol abriu 2 a 0 no primeiro tempo com dois gols de Aitor Ruibal, o segundo com assistência do brasileiro Luiz Henrique (ex-Fluminense).

Depois do intervalo, Borja Iglesias teve um gol anulado aos 31, mas nos acréscimos o francês Nabil Fekir fechou o placar.

O Betis segue com sua sequência de bons resultados. Agora, tem pela frente até a paralisação para a Copa do Mundo o Campeonato Espanhol, onde está em quarto na tabela e no próximo domingo recebe o Sevilla no grande clássico da capital da Andaluzia.

Como primeiro da chave na Liga Europa, o Betis vai direto para as oitavas de final. Por sua vez, o HJK, que entrou em campo já matematicamente eliminado, fica na lanterna.

Na classificação final, o time espanhol terminou com 16 pontos e a Roma, que hoje venceu o Ludogorets por 3 a 1, foi a segunda (10 pontos) e vai disputar um mata-mata prévio às oitavas com um dos times que terminou em terceiro na fase de grupos da Liga dos Campeões.

