Argentina pede que Reino Unido retome negociações pelas Ilhas Malvinas

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina exortou o Reino Unido nesta quinta-feira (3) a retomar as negociações sobre a soberania das Ilhas Malvinas, depois que o governo britânico concordou com a República de Maurício para manter conversas sobre o futuro das disputadas Ilhas Chagos.

"Hoje é um dia transcendental para todos os povos que lutam para acabar com o colonialismo em todas as suas formas e que, como nosso país, defendem seus legítimos direitos soberanos há mais de 189 anos", declarou o secretário argentino das Malvinas, Antártica e Atlântico Sul, Guillermo Carmona.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, Carmona referia-se à intenção manifestada nesta quinta-feira pelo Reino Unido de iniciar negociações com a República de Maurício, que reivindica a soberania sobre o arquipélago de Chagos, no Oceano Índico, administrado por Londres.

A Argentina pede que "também seja cumprida a resolução 2065 (das Nações Unidas) sobre a Questão das Malvinas", disse o funcionário.

"Reiteramos, mais uma vez, o apelo ao Reino Unido para que retome as negociações de soberania sobre a Questão das Malvinas", acrescentou.

Assegurou que "o caminho seguido pela República de Maurício, recorrendo a todas as ferramentas que oferecem as relações internacionais e o direito internacional, é o mesmo que a comunidade internacional e a Argentina vêm promovendo para a Questão das Ilhas Malvinas".

Argentina e Reino Unido travaram uma guerra em 1982 pela soberania das Ilhas Malvinas. Após 74 dias de combates que deixaram 649 argentinos e 255 britânicos mortos, Londres recuperou o controle dos arquipélagos que ocupava desde 1833 no Atlântico Sul.

Desde 1965, a Assembleia Geral da ONU reconhece a existência de uma disputa de soberania entre os dois países, e a cada ano o Comitê de Descolonização da ONU pede uma "solução pacífica para a disputa".

