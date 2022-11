Zelensky reforça a 'importância para o mundo' de manter o acordo sobre grãos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reforçou nesta quarta-feira(2) "a importância para todo o mundo" de manter as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro, depois que Moscou concordou em retomar sua participação no acordo internacional alcançado com Kiev.

"Hoje tivemos um importante resultado diplomático para nosso país e para o mundo inteiro: a iniciativa de exportar grãos [ucranianos] continua", disse Zelensky durante seu discurso diário nas redes sociais.

O presidente celebrou a "eficácia" e a "maneira equitativa" com que a ONU e a Turquia, mediadores do acordo, interagiram -segundo ele- para encontrar uma solução com a Rússia.

Anteriormente, a Rússia havia indicado que teria recebido garantias "suficientes", por escrito, de Kiev para retomar sua participação no pacto, uma iniciativa que os Estados Unidos aplaudiram.

Por enquanto, o acordo vai durar até 19 de novembro, e Washington pediu nesta quarta-feira para prorrogá-lo.

O fato de a Rússia exigir garantias da Ucrânia "mostra o fracasso da agressão russa e o quanto somos fortes quando permanecemos unidos", disse Zelensky.

