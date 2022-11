Temperatura na Europa subiu mais que o dobro da média mundial (ONU)

As temperaturas na Europa aumentaram mais do que o dobro da média mundial nos últimos 30 anos, uma progressão mais rápida do que em outros continentes - informou a ONU nesta quarta-feira (2).

De acordo com relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o serviço europeu sobre mudança climática Copernicus, as temperaturas na Europa experimentaram um aumento considerável no período 1991-2021, com um aumento de pelo menos 0,5°C por década.

"Este é o aquecimento mais rápido entre as seis regiões definidas pela OMM", disse o secretário-geral desta organização, o finlandês Petteri Taalas, no prólogo do relatório sobre o clima no Velho Continente.

O Ártico, que, em seu conjunto, está esquentando mais rápido do que a Europa, não é considerado como uma região pela OMM, explicou a porta-voz Clare Nullis à AFP.

Como consequência do rápido aquecimento da Europa, as geleiras dos Alpes perderam 30 metros de espessura entre 1997 e 2021.

Além disso, a camada de gelo da Groenlândia está derretendo, o que contribui para acelerar o aumento do nível do mar. No verão de 2021, a Groenlândia registrou chuvas, pela primeira vez, em seu ponto mais alto, a estação Summit.

A Europa "oferece uma imagem viva de um planeta que esquenta e nos lembra que mesmo as sociedades bem preparadas não estão a salvo dos fenômenos meteorológicos extremos", advertiu Taalas.

