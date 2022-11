Rede de farmácias CVS pagará US$ 5 bi após acordo de opioides nos EUA

A rede de farmácias americana CVS Health anunciou, nesta quarta-feira (2), que concordou em pagar US$ 5 bilhões ao longo de dez anos para resolver todas as ações judiciais contra ela, referentes aos opioides, por parte de estados e cidades.

A crise dos opioides, que deixou mais de 500.000 mortes em 20 anos nos Estados Unidos, levou a inúmeros processos na Justiça contra os fabricantes de medicamentos, distribuidores e farmácias por parte das vítimas e também de cidades, condados e estados, afetados por suas consequências.

"Estamos satisfeitos com resolver essas ações de longa data e deixá-las para trás é o melhor para todas as partes, assim como para nossos clientes, colegas e acionistas", disse o diretor de políticas da CVS, Thomas Moriarty, em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos comprometidos com trabalhar com estados, municípios e tribos, e continuaremos com nossas importantes iniciativas para ajudar a reduzir o uso ilegítimo de opioides prescritos", acrescentou.

Em princípio, o acordo cobre ações judiciais de todas as entidades governamentais dos Estados Unidos, informa o comunicado.

A empresa, que começará a fazer os pagamentos no ano que vem, esclareceu que o acordo "não é uma admissão de responsabilidade, ou de irregularidade".

Para muitas pessoas, a dependência de opioides começa com analgésicos prescritos, até que se chegue a aumentar seu uso e, eventualmente, recorrer a drogas ilícitas, como heroína e fentanil, um opioide sintético extremamente potente.

dho/caw/st/yow/db/ll/tt

Tags