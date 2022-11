PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL ELEIÇÕES: Milhares de bolsonaristas pedem intervenção militar após vitória de Lula

COREIA NORTE COREIAS MÍSSEIS: Coreia do Norte dispara 23 mísseis, um deles perto da Coreia do Sul

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Ucrânia retoma exportações de grãos após Rússia voltar a acordo

ISRAEL ELEIÇÕES:

Netanyahu se aproxima de novo mandato em Israel com aliados da direita radical

=== BRASIL ELEIÇÕES ===

BRASÍLIA:

Milhares de bolsonaristas pedem intervenção militar após vitória de Lula

Milhares de bolsonaristas se reuniram, nesta quarta-feira (2), em frente a quarteis para pedir uma intervenção militar após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas.

(Brasil eleições manifestações, Prev, 580 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

RIO DE JANEIRO:

Sem foro, Bolsonaro vê risco de ser preso aumentar

"Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória", disse Jair Bolsonaro em agosto de 2021, muito antes de sua derrota para Lula no domingo.

(Brasil política justiça eleições, Ângulo, 790 palavras, já transmitida)

=== COREIAN COREIAS MÍSSEIS ===

SEUL:

Coreia do Norte dispara 23 mísseis, um deles perto da Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou, nesta quarta-feira (2), pelo menos 23 mísseis, incluindo um muito perto das águas territoriais da Coreia do Sul, no que o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol denunciou como "uma invasão territorial".

(CoreiaN CoreiaS ForçasArmadas Defesa mísseis diplomacia, Prev, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Ucrânia retoma exportações de grãos após Rússia voltar a acordo

As exportações de grãos ucranianos foram retomadas, nesta quarta-feira (2), depois que a Rússia voltou ao acordo mediado pela ONU e pela Turquia para estabelecer um corredor marítimo seguro no Mar Negro.

(Rússia Ucrânia conflito comércio agricultura alimentos, Prev, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

WASHINGTON:

EUA 'cada vez mais preocupados' com possível uso de armas nucleares russas

Os Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de a Rússia usar armas nucleares na Ucrânia, depois que uma reportagem disse que altos oficiais militares russos discutiram recentemente essa opção.

(EUA armas nuclear conflito Rússia Ucrânia, a ser transmitida)

=== ISRAEL ELEIÇÕES ===

JERUSALÉM:

Netanyahu se aproxima de novo mandato em Israel com aliados da direita radical

Com a vitória de seu partido nas eleições legislativas, o ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu parece caminhar para um novo mandato, graças a seus aliados da direita radical, embora os resultados finais ainda possam surpreender.

(Israel política eleições governo, Prev,, 590 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK, ONU:

Cuba pede na Assembleia Geral da ONU o fim do embargo dos EUA

A Assembleia Geral da ONU começou a analisar nesta quarta-feira (2) uma nova resolução apresentada por Cuba para exigir "o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro" imposto pelos Estados Unidos há 60 anos.

(EUA Cuba diplomacia ONU política economia embargo, Prev, 540 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

COPENHAGUE:

Esquerda dinamarquesa tenta formar governo após vitória acirrada

A primeira-ministra da Dinamarca, a social-democrata Mette Frederiksen, apresentou sua renúncia nesta quarta-feira (2), um dia após a vitória apertada de seu bloco nas eleições gerais, um prelúdio para as negociações para formar um novo governo.

(Dinamarca governo política parlamento, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ÁSIA

PEQUIM:

China confina área ao redor da maior fábrica de iPhones do mundo

As autoridades chinesas impuseram nesta quarta-feira (2) um confinamento a cerca de 600.000 pessoas na área em torno da maior fábrica de iPhones do mundo, depois que dezenas de trabalhadores fugiram por medo das restrições em razão de um surto de covid no local.

(China indústria pandemia telecomunicações vírus saúde, Central, Prev, 560 palavras, já transmitida)

Também na Editoria de Economia

HONG KONG:

Líder de Hong Kong elogia retorno da 'lei e da ordem' à cidade

O chefe do governo de Hong Kong, John Lee, declarou nesta quarta-feira (2) que a estabilidade política e a confiança empresarial retornaram à cidade depois da repressão aos protestos pró-democracia em 2019, ao abrir uma cúpula de banqueiros internacionais.

(HongKong China cúpula economia bancos, Prev, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

MANAMA:

Católicos se preparam para 1ª visita do papa ao Bharein

Najla Uchi espera, com particular entusiasmo, a primeira visita do papa Francisco ao Bharein, já que o sumo pontífice deve visitar a Igreja do Sagrado Coração, a qual seu pai ajudou a construir. É a mais antiga desse pequeno reino do Golfo Pérsico.

(Vaticano religião cristianismo diplomacia Bharein, Reportagem, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Rede de farmácias CVS pagará US$ 5 bi após acordo de opioides nos EUA

A rede de farmácias americana CVS Health anunciou, nesta quarta-feira (2), que concordou em pagar US$ 5 bilhões ao longo de dez anos para resolver todas as ações judiciais contra ela, referentes aos opioides, por parte de estados e cidades.

(EUA Justiça dependência saúde medicamentos, Prev, 400 palavras, a ser transmitida)

PEQUIM:

==== SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

Temperatura na Europa subiu mais que o dobro da média mundial (ONU)

As temperaturas na Europa aumentaram mais do que o dobro da média mundial nos últimos 30 anos, uma progressão mais rápida do que em outros continentes - informou a ONU nesta quarta-feira (2).

(Clima meteorologia MeioAmbiente Europa, Prev, 400 palavras, a ser transmitida)

PUÑACA TINTA MARÍA, Bolívia:

Desaparecimento do lago Poopó, declínio de uma cultura na Bolívia

Um bote descansa solitário no solo rachado sobre o qual algum dia flutuou: o lago Poopó, o segundo maior da Bolívia, desapareceu, levando consigo um modo de vida milenar.

(clima seca energia ONU economia Bolívia COP27, Reportagem, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS

ALTY, Sudão:

De Uganda ao Egito, o majestoso Nilo corre para seu declínio

Para os faraós, era a vida. Atualmente, o Nilo garante a sobrevivência de milhões de africanos. Mas, com a mudança climática, combinada com a exploração humana, começou a contagem regressiva para o segundo maior rio do mundo.

(ONU clima Etiópia água Sudão Nilo COP agricultura Egito, Reportagem Especial, 1.990 palavras, já transmitida)

FOTOS

BERLIM:

Alemanha se diz pronta para retomar auxílio financeiro para proteger a Amazônia

A Alemanha declarou, nesta quarta-feira (2), que está pronta para retomar sua ajuda financeira para proteger a Amazônia do desmatamento, seguindo o exemplo da Noruega na segunda-feira, um dia após a vitória eleitoral de Lula.

(Alemanha Brasil Amazônia Noruega floresta meio ambiente política, acompanhamento)

=== ESPORTE ===

DOHA, Catar:

EXCLUSIVA: Catar rejeita fundo de indenizações para trabalhadores mortos nos preparativos do Mundial

O Catar rejeitou pedidos de ONGs para se criar um fundo de indenização para trabalhadores mortos, ou feridos, nos preparativos para a Copa do Mundo de futebol - declarou seu ministro do Trabalho, Ali bin Samij Al Marri, em entrevista exclusiva à AFP.

(fbl trabalhadores trabalho Copa Mundial Catar direitos migração, 620 palavras, a ser transmitida)

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- AUTOMOBILISMO:

Acompanhamento do Grande Prêmio do México de Fórmula 1

