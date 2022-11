Parado há 10 meses, Chiesa é relacionado pela Juventus para enfrentar PSG na Champions

O atacante italiano Federico Chiesa, da Juventus, foi relacionado nesta quarta-feira para o jogo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, sua primeira aparição desde a grave lesão sofrida no joelho esquerdo em janeiro.

Este retorno marca um passo importante para o jogador de 25 anos, um mês depois de voltar aos treinos com sua equipe.

Embora sempre tenha mostrado prudência quanto à volta de Chiesa às competições, o técnico da Juve, Massimiliano Allegri, conta com poucas opções atualmente, com dez jogadores no departamento médico, entre eles Ángel Di María e Dusan Vlahovic, além do meia francês Paul Pogba, que está fora da Copa do Mundo.

Moise Kean tampouco foi relacionado contra o PSG devido a dores na coxa direita.

A Juventus, já eliminada da Champions antes desta última rodada da fase de grupos, tentará defender sua terceira posição na chave, que também tem Benfica e Maccabi Haifa, para disputar o mata-mata prévio às oitavas de final da Liga Europa.

