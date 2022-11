ONU nega pedido da Rússia para investigar existência de armas biológicas na Ucrânia

O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira uma resolução proposta pela Rússia que pedia uma investigação sobre o suposto envolvimento de Washington em um suposto desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia.

A Rússia havia pedido oficialmente na semana passada que a ONU investigasse essas acusações, que tem feito regularmente desde que invadiu a Ucrânia, em fevereiro.

Rússia e China votaram a favor, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França - que têm direito a veto - votaram contra e outros dez países se abstiveram.

O texto pedia "a criação de uma comissão composta por todos os membros do Conselho de Segurança para investigar as acusações contra os Estados Unidos e a Ucrânia", dois países signatários da convenção que proíbe o desenvolvimento, a produção e o uso de armas biológicas.

O embaixador russo Dmitry Polyanskiy lamentou o resultado da votação e denunciou a atitude dos países ocidentais, os quais "demonstraram que as regras não se aplicam a eles. É uma mentalidade colonial habitual. Estamos acostumados, sequer ficamos surpresos", acrescentou, prometendo que seu país irá retomar a denúncia durante a conferência de revisão da Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas, que terá início no fim do mês, em Genebra.

"Os Estados Unidos votaram contra essa resolução porque a mesma se baseia em desinformação, desonestidade, má fé e total desrespeito" ao Conselho de Segurança, respondeu a embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield. Essa resolução é "um marco do engano e das mentiras da Rússia", e "todos se deram conta, menos a China", destacou.

Estados Unidos e Ucrânia haviam negado na semana passada as acusações russas.

