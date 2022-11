Observatório astronômico ALMA suspende operações após ciberataque no Chile

O observatório astronômico ALMA, um dos mais potentes radiotelescópios do mundo, localizado no norte do Chile, sofreu um ciberataque no fim de semana que mantém algumas de suas operações suspensas.

"No sábado passado, de 29 de outubro, às 6h14 horas (7h14 em Brasília), o observatório ALMA no Chile sofreu um ciberataque a seus sistemas informáticos", informou a entidade em sua conta oficial no Twitter, nesta quarta-feira (2).

ALMA disse que o ataque forçou-o a suspender "as observações astronômicas e seu site", enquanto os serviços de e-mail "estão funcionando de maneira limitada".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora a ameaça "tenha sido contida", o observatório afirmou que, "dada a natureza do episódio, ainda não é possível estimar um prazo para o retorno às atividades regulares". Especialistas do observatório continuam trabalhando para restabelecer as operações afetadas.

"O ataque não comprometeu as antenas do ALMA, nem qualquer dado científico", esclareceu o ALMA.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque ao observatório ALMA.

msa/pa/ad/tt

Tags