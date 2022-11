Milan goleia Salzburg e vai às oitavas da Champions

O Milan selou sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear por 4 a 0 o RB Salzburg em San Siro nesta quarta-feira, na sexta e última rodada do Grupo E, em grande atuação de Olivier Giroud, com dois gols e duas assistências.

Com 10 pontos, o time 'rossonero' ficou com a segunda posição do Grupo E, atrás do Chelsea, com 13, que hoje venceu o Dínamo de Zagreb por 2 a 1 em Londres.

