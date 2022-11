Inglaterra e Escócia farão amistoso em 2023 para comemorar 150 anos do 1º jogo entre seleções

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta quarta-feira que a Inglaterra fará um amistoso com a Escócia em setembro de 2023 para comemorar os 150 anos do primeiro jogo entre seleções da história, disputado pelos dois países vizinhos.

"Em 30 de novembro de 1872, as equipes empataram em 0 a 0 em Hamilton Crescent, no bairro de Patrick, em Glasgow. Depois de 150 anos, a rivalidade mais antiga do futebol conhecerá seu 116º capítulo", escreveu a FA em seu comunicado.

O calendário apertado até o final de 2022, com a Copa do Mundo daqui a pouco mais de duas semanas, não permitiu a organização da partida no momento desejado.

"O fato de a Inglaterra estar em um grupo das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 de cinco equipes (...) oferece a possibilidade de organizar esse jogo para comemorar o mais antigo duelo entre seleções do futebol", acrescenta a nota.

A Inglaterra, que no confronto direto tem 48 vitórias contra 41 da Escócia, além de 26 empates, enfrentará Itália, Ucrânia, Macedônia do Norte e Malta no Grupo C para tentar se classificar para a próxima Euro, na Alemanha.

A Escócia, por sua vez, encara Espanha, Noruega, Geórgia e Chipre no Grupo A.

Até 1984, era tradição que as equipes se enfrentassem anualmente no 'British Home Championship', que envolvia as quatro seleções britânicas, salvo quando os conflitos mundiais impediram a disputa. Esse torneio foi substituído depois pela breve Rous Cup, que colocou Inglaterra e Escócia frente a frente em 1985 e 1986, até que uma seleção sul-americana passou a ser convidada para um triangular em 1987, 1988 e 1989, sua última edição.

O último jogo entre ambas as seleções aconteceu na fase de grupos da Euro disputada no ano passado, em Wembley, e terminou com um empate em 0 a 0.

