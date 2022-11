Dois canadenses presos por distribuir doces com cannabis em Halloween

Duas pessoas foram presas na província de Manitoba, no Canadá, por distribuírem doces com cannabis no Halloween, informou a polícia nesta quarta-feira(2).

O homem de 63 anos e a mulher de 53 anos supostamente distribuíram doces com THC, o composto psicoativo da cannabis, para mais de dez crianças e jovens de 6 a 16 anos, informou a polícia da cidade de Winnipeg, em Manitoba.

Produtos comestíveis de cannabis (e maconha) podem ser comprados legalmente de revendedores licenciados no Canadá para uso recreativo, mas apenas para adultos.

Na segunda-feira, na periferia de Vancouver, um menino de 11 anos foi levado ao hospital depois de comer, sem saber, guloseimas de Halloween contendo THC. Nesse caso, a polícia não conseguiu identificar quem entregou o doce à criança.

