Copa 2022 - Grupo B: Inglaterra é favorita em chave difícil e equilibrada

Com o ranking médio da Fifa mais alto entre todas as chaves da Copa do Mundo, a Inglaterra se apresenta como favorita do Grupo B, mas sem uma grande diferença sobre País de Gales, Estados Unidos e Irã, que acrescenta um contexto geopolítico à incerteza esportiva.

No papel, os ingleses, finalistas da Eurocopa no ano passado e que no último Mundial terminaram em quarto, são candidatos à primeira posição do grupo.

Mas depois de uma Liga das Nações catastrófica, o time do técnico Gareth Southgate chega menos intimidador, com desfalques e uma queda de desempenho em seu frágil setor defensivo.

O ataque continua sendo irregular e apenas o capitão Harry Kane parece incontestável, chegando ao Catar a dois gols de bater o recorde de maior artilheiro da seleção inglesa, que pertence a Wayne Rooney (53).

Atrás dos ingleses estão EUA, País de Gales e Irã, com uma briga equilibrada pela segunda vaga nas oitavas de final.

Os olhares estarão voltados para a equipe iraniana, que chega ao Catar em um contexto de instabilidade política no país, com multidões protestando após a morte de Mahsa Amini e com vozes críticas que exigiram à Fifa a exclusão do Irã da Copa.

Em termos estritamente esportivos, a seleção comandada pelo português Carlos Queiroz derrotou o Uruguai em um amistoso em setembro, mas a possível ausência do atacante Sardar Azmoun por uma lesão na panturrilha reduz as chances da equipe.

O jogo contra os EUA será uma reedição do duelo do Mundial de 1998, na França, com vitória dos persas por 2 a 1.

Os americanos, que ficaram de fora da última Copa, chegam ao Catar com uma equipe cheia de jogadores de grandes clubes europeus, como Sergiño Dest (Milan), Weston McKennie (Juventus), Gyo Reyna (Borussia Dortmund) e Christian Pulisic (Chelsea).

Completa o grupo o País de Gales, que vai disputar o segundo Mundial de sua história, depois de ter acabado com o sonho da Ucrânia na repescagem das eliminatórias europeias (1 a 0). As chances dos galeses estão vinculadas ao estado físico de Gareth Bale e Aaron Ramsey, de 33 e 31 anos, respectivamente.

Se País de Gales chegar à última rodada da fase de grupos com chances de avançar às potavas, o clássico britânico contra a Inglaterra no dia 29 de novembro será mais um ingrediente para o grupo.

