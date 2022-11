Copa 2022 - Grupo B: calendário

Calendário do Grupo B da Copa do Mundo de 2022, no Catar (horários de Brasília):

. Segunda-feira, 21 de novembro:

(10h00) Inglaterra - Irã

(16h00) Estados Unidos - País de Gales

. Sexta-feira 25 de novembro:

(07h00) Gales - Irã

(16h00) Inglaterra - Estados Unidos

. Terça-feira 29 de novembro:

(16h00) Irã - Estados Unidos

(16h00) País de Gales - Inglaterra

