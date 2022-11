Comunicado do Business Wire :HelpSystems

A HelpSystems anunciou hoje que agora é Fortra?, um nome em sincronia com a segurança e defesa. Esta evolução reflete o compromisso aprimorado da empresa de ajudar seus clientes a simplificar a complexidade da segurança cibernética em um ambiente de negócios cada vez mais assediado. Com uma linha de defesa mais forte a partir de um único provedor, empresas de todos os tipos se voltam para a Fortra para aumentar a maturidade da segurança enquanto reduzem os encargos para a produtividade diária.

"O setor de segurança cibernética está sempre mudando constantemente, e estamos evoluindo junto com ele", disse Kate Bolseth, diretora executiva (CEO) da Fortra. "Este é um momento fundamental e entusiasmante para nós, já que estamos definindo um novo e ousado caminho que trará mudanças positivas ao setor e aos nossos clientes. Todos aqui na HelpSystems apoiam este movimento de enfrentar desafios de segurança aparentemente incontroláveis e aliviar a preocupação constante que muitos de nossos clientes enfrentam. Como a Fortra, queremos que nossos clientes pensem em nós como o seu aliado de segurança cibernética, ao lado deles em cada etapa do caminho."

Em recentes anos, a Fortra cresceu para além de 3.000 funcionários, com escritórios em 18 países e mais de 30.000 clientes globais. Como parte desta evolução, a empresa mudou o seu foco para as áreas de segurança cibernética e automação, construindo um portfólio de alto nível com os principais recursos em segurança de dados, proteção de infraestrutura e serviços de segurança gerenciados. Estas aquisições incluíram a Alert Logic, Digital Guardian, Cobalt Strike, Tripwire, Digital Defense, Terranova Security, Agari, PhishLabs, Core Security, GoAnywhere, Titus e outras provedoras de serviços e software bem conhecidas.

Essa rica coleção de soluções comprovadas montou um elenco de especialistas do setor da empresa e possibilitou integrações inovadoras para ajudar os clientes a solucionar desafios de maneiras novas e simplificadas. Estas integrações incorporam a inteligência de ameaças emergentes para uma proteção mais eficaz contra ameaças cibernéticas que evoluem rapidamente. De fato, a equipe de inteligência e pesquisa de ameaças com 350 pessoas está a par das ameaças emergentes não só para orientar os clientes em seus esforços de defesa, mas também para infundir seus software e serviços com perspectivas críticas.

"Temos orgulho de nosso papel como um líder confiável no setor e vamos continuar a oferece o mesmo suporte que prioriza as pessoas e o melhor portfólio de soluções da categoria que eles esperam, tornando a segurança cibernética mais forte e simples do que nunca antes", disse Bolseth.

Sobre a FortraA Fortra é uma empresa de cibersegurança como nenhuma outra. Estamos criando um futuro mais simples e forte para os nossos clientes. Nosso especialistas de confiança e portfólio de soluções integradas e escaláveis levam equilíbrio e controle a empresas do mundo inteiro. Somos os agentes de mudança positivos e aliado incansável que proporciona tranquilidade em todas as etapas de sua jornada de segurança cibernética. Saiba mais em fortra.com.

