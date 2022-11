Bolsonaro pede a apoiadores desbloqueio de rodovias mas apoia protestos

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira a seus apoiadores que desbloqueiem as rodovias, mas apoiou os protestos "em outros lugares".

As manifestações se multiplicaram em todo o país contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais.

"Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, fazem parte do jogo democrático. Fiquem à vontade", declarou Bolsonaro.

