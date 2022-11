América Central em alerta com avanço do Lisa, fortalecido como furcão

Fortalecido como furacão de categoria 1 e com ventos fortes de 130 km/h, o Lisa avançou nesta quarta-feira(2) em direção ao norte da América Central, ameaçando especialmente Belize e a península de Yucatan, no sul do México.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (CNH), às 14h00 GMT desta quarta-feira (11h em Brasília), o Lisa estava no mar a cerca de 90 km de Belize, onde deve alcançar sua costa ao longo do dia e já registra uma intensificação das chuvas.

O fenômeno está se movendo a 22 km/h em direção ao oeste com ventos máximos sustentados de 130 km/h, correspondendo a um furacão de categoria 1 de 5 na escala Saffir-Simpson.

O Governo de Belize declarou alerta vermelho para todo o litoral ao anunciar o fechamento de escolas e a abertura de vários abrigos, enquanto avaliava o fechamento das fronteiras.

Na cidade de Belize, antiga capital do país no litoral nordeste, a chuva e o vento aumentaram, enquanto o centro histórico exibia ruas alagadas.

"O fenômeno é muito perigoso para nós" porque em Belize tudo "inunda rapidamente com pouca chuva" e já "um furacão, ventos e muita chuva assustam muitas pessoas", disse Jazmín Ayusola, uma secretária de 21 anos.

A maioria das empresas também foi fechada devido ao furacão, cujo olho deve passar pela zona sul da cidade.

O Centro Estadual de Estudos Atmosféricos, Oceanográficos e Sísmicos (Cenaos) de Honduras elevou o nível de alerta para "vermelho" para as Ilhas da Baía e "alerta amarelo" para Gracias a Dios, Colón, Atlántida e Cortés, no norte do país.

Ronnie McNab, prefeito de Roatán, capital departamental de Islas de la Bahía, reverteu uma declaração de estado de emergência.

"O Estado de Emergência Municipal está suspenso, a população pode retornar às suas atividades habituais", disse no Facebook, adiantando que "as medidas para as atividades aquáticas estão mantidas".

McNab também determinou o fechamento de todos os negócios a partir desta quarta-feira e deixou apenas farmácias e postos de gasolina abertos.

O comissário de proteção civil de Roatán, Andy López, disse que a ilha foi atingida por chuvas e rajadas de ventos fracos e o mar estava agitado, mas sem ondas altas.

Na Guatemala, as autoridades se preparavam para a chegada na quinta-feira do ciclone, que já está gerando chuvas no departamento de Petén, no norte, que faz fronteira com Belize e México, disse a jornalistas Rodolfo García, porta-voz da Coordenadoria Nacional de Redução de Desastres (Conred).

O funcionário reportou alagamento da zona urbana e em uma estrada na cidade de Melchor de Mencos, na fronteira com Belize, embora sem danos graves.

Espera-se que o Lisa entre na Guatemala através de Petén como uma tempestade na quinta-feira e depois desça para uma depressão tropical no México, de acordo com as projeções, acrescentou García.

El Salvador também mantém vigilância e 24 municípios em diferentes áreas do país, onde há locais com alta vulnerabilidade a inundações ou deslizamentos de terra que estão sob alerta vermelho, disse o diretor de Proteção Civil, Luis Amaya.

O Lisa afeta a América Central quase três semanas depois que Julia, que atingiu a Nicarágua como um furacão, deixou cinquenta mortos na região, quase metade deles afogados em Honduras e o restante soterrado por deslizamentos de terra na Guatemala e El Salvador, além de perdas milionárias.

