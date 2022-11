Alcaraz avança às oitavas do Masters 1000 de Paris; Medvedev cai na estreia

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão do US Open e número 1 do mundo, estreou com vitória nesta quarta-feira no Masters 1000 de Paris, ao bater o japonês Yoshihito Sishioka.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 12 minutos de partida.

"Tentei encontrar meu melhor nível. Creio que joguei realmente bem. Não penso na pressão de ser o número 1 do mundo", afirmou o espanhol, que na semana passada chegou às semifinais do ATP 500 da Basileia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas oitavas de final, Alcaraz vai enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov ou o italiano Fabio Fognini.

A grande surpresa do dia foi a eliminação do russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, que perdeu na estreia para o australiano Alex De Miñaur.

De Miñaur fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 7-5, em duas horas e 45 minutos de partida.

Campeão em Paris em 2020 e ex-número 1 do mundo, Medvedev chegou a salvar dois match points no jogo com seu saque antes de ceder o terceiro.

Nas oitavas de final, De Miñaur enfrentará o americano Frances Tiafoe, semifinalista do último US Open, que passou pelo britânico Jack Draper por 2 sets a 0 (6-3 e 7-5).

O australiano, de 23 anos, nunca tinha derrotado um jogador do Top 5 (18 derrotas até então).

Apesar da eliminação, Medvedev, que neste ano conquistou dois títulos (Los Cabos e Viena) em três finais - a outra no Aberto da Austrália -, já está classificado para o ATP Finals de Turim (de 13 a 20 de novembro).

Mais cedo, o grego Stefanos Tsitsipas, número 5 do mundo, começou com o pé direito sua campanha em Paris ao bater com facilidade o britânico Daniel Evans por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4), em uma hora e 20 minutos de jogo.

Tsitsipas, de 24 anos, que nunca passou das quartas no Masters 1000 de Paris, enfrentará nas oitavas o vencedor do duelo entre o também britânico Cameron Norrie (13º) e o francês Corentin Moutet.

Contra Evans, que cometeu vários erros não forçados, Tsitsipas abriu vantagem nos dois sets conseguindo uma quebra no primeiro game de serviço de seu adversário e só teve que salvar um break point em todo o jogo.

O grego, campeão este ano do Masters 1000 de Monte Carlo em abril e finalista em Cincinnati em agosto, antes de cair na primeira rodada do US Open, já está classificado para o ATP Finals, seja qual for seu resultado em Paris.

bds/iga/cb

Tags