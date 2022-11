"Vou me aposentar no Real Madrid, só não sei quando", diz Toni Kroos

O meio-campista alemão Toni Kroos, do Real Madrid, afirmou em coletiva de imprensa nesta terça-feira que tem a intenção de se aposentar no clube merengue, mas sem anunciar uma data.

"O que não mudou é que não pretendo ir a lugar algum, vou me aposentar aqui, só não sei quando", disse Kroos um dia antes do jogo contra o Celtic, o último da fase de grupos da Liga dos Campeões, competição em que o time espanhol já está garantido nas oitavas de final.

"É engraçado ler as coisas quando nem sei o que vai acontecer. Ano que vem vou pensar nisso ou agora no intervalo (para a Copa do Mundo) e depois vou decidir o que quero fazer", explicou.

O alemão, que tem contrato até junho de 2023, deixou em aberto se penduraria as chuteiras nesse período ou se renovaria com o clube espanhol.

"Estou muito bem, me sinto muito bem, estou super feliz e tranquilo com o resto (renovação)", contou.

O jogador chegou ao Real Madrid em 2014 e, desde então, conquistou quatro títulos da Champions e três do Campeonato Espanhol, além de outros troféus.

"Tanto o clube quanto eu estamos muito tranquilos. Vamos falar sobre isso em janeiro, fevereiro ou março", afirmou.

Em situação semelhante, Luka Modric também tem contrato até junho do ano que vem. Quando perguntado se havia conversado com seu companheiro de equipe sobre essa questão, Kroos negou.

"É uma decisão de cada um, cada um dá importância a coisas diferentes. Não pergunto ao Luka o que ele vai fazer, ele já tem idade para saber o que quer fazer", finalizou.

