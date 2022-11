Tottenham elimina Olympique de Marselha no fim (2-1) e vai às oitavas da Champions

O Tottenham se classificou nesta terça-feira para as oitavas de final da Liga dos Campeões como líder do Grupo D graças à vitória fora de casa sobre o Olympique de Marselha (2-1), resultado que deixa a equipe francesa de fora de todas as competições europeias.

Os donos da casa dominaram o primeiro tempo e abriram o placar com um gol de cabeça de Chancel Mbemba (45+2). Mas o Tottenham foi mais ambicioso na segunda etapa e empatou com uma cabeçada de Clément Lenglet (54) antes de vencer nos últimos instantes com um chute do dinamarquês Pierre-Emile Höjbjerg (90+5).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

stt-fal/lh/iga/rsc/aam

Tags