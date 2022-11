Suprema Corte dos EUA suspende transferência de documentos fiscais de Trump ao Congresso

O ex-presidente americano Donald Trump, que luta há anos para manter o sigilo de suas declarações de renda, obteve mais um alívio por parte da Suprema Corte dos Estados Unidos, nesta terça-feira (1º).

De acordo com suas práticas, a mais alta instância do Poder Judiciário dos EUA suspendeu a transferência de documentação financeira do ex-presidente republicano para um grupo de congressistas que o investigam, à espera de contar com os elementos para decidir sobre o mérito da questão.

Uma comissão da Câmara de Representantes, nas mãos dos democratas, reivindica desde 2019 os documentos enviados por Trump ao Departamento do Tesouro entre 2015 e 2020.

Diferentemente de todos os inquilinos anteriores da Casa Branca desde a década de 1970, o ex-presidente republicano (2017-2021) sempre se recusou a divulgar suas declarações de renda e lutou ferozmente na Justiça para bloquear o pedido do Congresso.

Depois de muitos episódios, uma Corte federal de Apelações finalmente autorizou as autoridades fiscais, na semana passada, a entregarem esses documentos à comissão - o que poderia ter acontecido pouco antes das eleições de meio de mandato de 8 de novembro.

O magnata do setor imobiliário enviou, então, um último pedido urgente à Suprema Corte dos Estados Unidos.

Hoje, a Corte pediu à comissão legislativa que lhe apresente seus argumentos sobre a documentação exigida antes de 10 de novembro, afirmando que deve tomar sua decisão com calma.

Embora tenha sido profundamente modificado por Trump, o mais alto tribunal dos EUA infligiu-lhe vários reveses a esse respeito. Em 2020, em particular, autorizou a transferência de documentos financeiros para a Justiça de Nova York, que investiga seus assuntos financeiros.

