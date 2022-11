Sinais de nova contraofensiva ucraniana no leste, segundo soldados ucranianos

Uma contraofensiva ucraniana está começando a se formar na frente leste, que permaneceu estática desde a liberação do eixo Kharkiv-Izium-Liman no início de outubro, disseram soldados ucranianos à AFP nesta terça-feira (1º), confirmando declarações das autoridades de Kiev.

"A tendência é boa, de fato. O nosso lado a linha de frente avançou (essa semana) rápido e bem", confirmou um oficial das forças especiais do exército ucraniano, de codinome "Iva", destacado para esta frente.

"Estamos nos concentrando na estrada Svatove-Kreminna, com o objetivo de cortar a linha de abastecimento russa", até Lysychansk ocupada, acrescentou o militar, falando sob condição de anonimato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cidade de Svatove, ocupada pela Rússia desde 6 de março, é um dos principais centros logísticos do exército russo nesta parte ocupada da região de Lugansk.

As forças ucranianas estão avançado do sul, especialmente ao longo do eixo paralelo à rodovia Svatove-Kreminna e da estrada que atravessa Nevske.

"Na direção de Nevske, nosso exército avança muito bem. Em direção a Kreminna é mais complicado devido aos bombardeios diários", acrescentou o militar.

"Não falaremos sobre locais específicos e deixaremos que o Estado-Maior o faça, mas podemos dizer que a rodovia Svatove-Kreminna está praticamente sob o controle das forças ucranianas", disse o governador da região, Sergei Gaidai, em uma declaração na televisão nacional na última sexta-feira.

dar/epe/fjb/meb/ap

Tags