Rapper Takeoff, do trio Migos, é morto a tiros aos 28 anos

O rapper Takeoff, membro do trio de hip hop Migos, foi baleado nesta terça-feira (1º) em uma pista de boliche em Houston, Texas, de acordo com o site de entretenimento TMZ. O cantor, que já foi indicado ao Grammy com seus parceiros, morreu aos 28 anos.

Segundo o TMZ, o rapper Takeoff, chamado Kirshnik Khari Ball em seu nome de registro, jogava dados com Quavo, membro do Migos, por volta das 2h30.

A polícia de Houston informou ter se sido informada de um tiroteio durante a madrugada com uma pessoa morta no local, sem confirmar a identidade da vítima até a família ser notificada.

Outras duas pessoas foram atingidas e levadas para hospitais da região em veículos particulares, de acordo com a polícia.

O TMZ informou que, apesar de estar presente, Quavo não se machucou.

Nascido em 18 de junho de 1994, Takoff se tornou conhecido por sua participação no Migos junto com seu tio, Quavo, e seu primo de primeiro grau, Offset, que hoje é marido da rapper Cardi B.

A banda criada em Atlanta ganhou destaque com seu hit viral "Versace", de 2013, remixada por Drake.

Entretanto, apenas em 2016 com "Bad and Boujee" eles atingiram o topo da parada musical pela primeira vez.

O trio, gerenciado pela potência do hip hop Coach K, é considerado altamente influente no caminho do trap sulista contemporâneo, um popular subgênero do rap, para o rap mainstream.

Seguido do primeiro trabalho "Yung Rich Nation", de 2015, eles estrearam o segundo disco "Culture" no topo dos principais álbuns da Billboard.

Após assinar um contrato com Motown e Capitol Records, em 2017, eles seguiram com o "Culture II" e atingiram o primeiro lugar da parada musical mais uma vez.

Eles completaram a trilogia em 2021 com o "Culture III". Os integrantes do Migos haviam acabado de lançar um novo videoclipe para a faixa "Messy".

