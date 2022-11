"Queremos voltar a mostrar nosso melhor nível", afirma Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta terça-feira que sua equipe quer mostrar seu "melhor nível" contra o Celtic pela Liga dos Campeões, após os últimos tropeços no torneio continental e no Campeonato Espanhol.

"É um jogo importante, temos a oportunidade de ficar em primeiro no grupo", disse Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do duelo com os escoceses.

"Jogamos contra uma equipe que costuma ser intensa. Estamos bem preparados, queremos voltar a mostrar nosso melhor nível. Creio que vamos ser capazes de tirar o nosso melhor", previu o técnico italiano.

O Real Madrid, que vem de derrota para o RB Leipzig na Champions e de um empate com o Girona em LaLiga, precisa vencer para não depender do resultado do time alemão para terminar como líder do Grupo F.

Para Ancelotti, terminar em primeiro da chave é importante pelo "prestígio deste clube nesta competição. Não são só três pontos, para o Real Madrid esta competição é especial".

O técnico não vai poder contar contra o Celtic com o volante francês Aurélien Tchouaméni, mas deixou aberta a possibilidade de escalar o atacante Karim Benzema, após sofrer uma fadiga muscular na perna esquerda.

"Benzema está no treino de hoje. Se estiver bem, será relacionado e, a partir daí, decidirei se ele joga desde o início ou uma parte. Depende de como ele vai se sentir", explicou Ancelotti.

