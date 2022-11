Polêmica na Itália por entrada no governo de deputado fotografado com braçadeira nazista

A nomeação no governo italiano de um deputado de extrema direita fotografado em 2005 com uma braçadeira nazista gerou polêmica nesta terça-feira (1º) e condenação por parte da oposição.

Galeazzo Bignami, eleito como parte da lista do partido pós-fascista Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália), da primeira-ministra Giorgia Meloni, foi nomeado vice-ministro da Infraestrutura na segunda-feira (31).

Em 2005, o advogado de 47 anos foi fotografado em uma festa, de terno preto e com uma braçadeira com uma suástica.

No Twitter, o deputado do Partido Democrático Marco Furfaro disse que a nomeação é uma "ofensa, uma indecência contra a Constituição, a memória, a História e para as vítimas da suástica".

Em um comunicado, Bignami se defendeu, condenando "todas as formas de totalitarismo, de expressões liberticidas e antidemocráticas" e classificou o nazismo como "mal absoluto".

Segundo ele, a foto de 2005 foi tirada "em um contexto privado". O deputado acrescentou que se desculpou "mais de uma vez".

