'Permacrise' é eleita palavra do ano no Reino Unido

Em uma dura concorrência com outros termos da atualidade, a palavra "permacrise" surgiu como a expressão do ano no Reino Unido em 2022, um vocábulo que se refere a "um período extenso de instabilidade e insegurança".

Em 2021, esta lista anual compilada pelo Dicionário Collins elegeu o termo "NFT" (tokens não fungíveis) e, em 2020, a palavra "confinamento".

"Permacrise resume, de maneira sucinta, o quão realmente horrível 2022 foi para muita gente", explicou o diretor-geral da Collins Learning, Alex Beecroft.

Outra palavra que entrou na lista do ano foi o termo "Kyiv", em inglês, para designar a capital ucraniana, em oposição à transliteração "Kiev" do russo, um sinal do apoio britânico à Ucrânia ante a invasão de Moscou.

Outro verbete registrado foi o termo "Sportswashing", definido como a prática de organizar um evento esportivo global, ou a compra, ou o patrocínio de equipes conhecidas por governos de reputação duvidosa.

O escândalo conhecido como "Partygate", as festas realizadas em Downing Street durante os confinamentos pela covid-19 que terminaram na renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson, também entrou na lista.

"Nossa lista deste ano reflete o estado do mundo agora", resumiu Beecroft.

