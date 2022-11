Nenhum bloco consegue maioria em eleição na Dinamarca (boca de urna)

O bloco de esquerda da primeira-ministra social-democrata, Mette Frederiksen, liderou as eleições legislativas celebradas nesta terça-feira (1º) na Dinamarca, mas não conseguiu maioria contra o bloco que reúne direita e extrema direita, segundo as pesquisas de boca de urna.

Com entre 16 e 17 cadeiras de um total de 179 no Parlamento dinamarquês, o centro pode se tornar o fiel da balança entre a esquerda (85/86 parlamentares) e o bloco de direita e extrema direita (73/74), segundo as pesquisas divulgadas no fechamento das seções eleitorais pelas emissoras públicas DR e TV2.

