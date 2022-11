Menino de 8 anos se torna o mais jovem a escalar montanha de mais de 900 m nos EUA

Sam "Adventure" Baker, de oito anos, se tornou a pessoa mais jovem a escalar a montanha El Capitan, no parque nacional de Yosemite, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o pai do garoto, Joe Baker, a experiência mudou a vida do menino que se preparava para o feito há 18 meses.

O topo do El Capitan fica a mais de 900 metros do solo, de acordo com informações do Parque Nacional de Yosemite. A altura corresponde a mais que o dobro do Empire State Building. Para comparação, a montanha escalada pelo garoto é 25 vezes maior do que o Cristo Redentor.

Diante da altura e demais condições geográficas da escalada, a tarefa é um desafio até mesmo para alpinistas experientes.

Ao todo, a aventura do menino durou quatro dias, chegando ao fim na última sexta-feira, 29 de outubro. Para realizar a escalada, pai e filho contaram com o apoio de uma equipe formada por outras duas pessoas.

O garoto quebrou o recorde anterior de Selah Schneiter, que escalou a montanha em 2019 com 10 anos de idade.

Recorde de menino mais jovem do mundo a escalar a montanha El Capitan é questionado por alpinistas



Apesar da repercussão positiva, com inúmeros comentários elogiando a coragem do menino, o título de o mais jovem a escalar a montanha El Capitan tem sido questionado por alpinistas nas redes sociais. Segundo o jornal inglês The Guardian, a conquista do garoto também é marcada por polêmicas.

Alguns alpinistas não consideram o método “jugging”, usado pelo garoto, como escalada verdadeira. Isso porque, nesse método, o alpinista é conta com o suporte de uma corda ao longo de toda a escalada.

Tom Evans, que faz o monitoramento de pessoas que sobem o El Capitan, disse ao jornal estadunidense The San Francisco Chronicle que o recorde não passa de uma farsa publicitária.

"Os próprios guias do parque fazem tudo, por isso que não é escalada”, disse Tom.

Confira registros do menino de 8 anos que se tornou o mais jovem a escalar a montanha El Capitan

Após terminar a escalada, Joe Baker, o pai de Sam utilizou as redes sociais para expressar a alegria de concretizar o feito ao lado do filho.

"Que semana incrível! Estou tão orgulhoso de Sam. Ele se tornou o alpinista mais jovem a subir, com o auxílio de cordas, o El Capitan. Em alguns anos ele pode estar de volta, quebrando mais recordes", publicou ele. Veja vídeo:

Aventura no nome e a tradição familiar de escalar

A escalada faz parte das atividades da família há muito tempo. “Sam estava em um arnês antes de poder andar”, relatou o pai do menino em entrevista à CNN. Veja uma foto de Sam escalando:

Sam e seu irmão Sylvan durante a escalada da montanha Pingora. (Foto: Reprodução/Instagram)



O El Capitan não é a primeira montanha do garoto, que possui aventura de sobrenome. Ele completou seu primeiro desafio aos três anos de idade no Garden of the Gods. Com quatro anos, subiu, junto com seu pai, os quase 400 metros do Second Flatiron. E, aos sete, escalou outras três montanhas.

