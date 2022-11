Material de equipe da F1 é bloqueado por protestos bolsonaristas

Um comboio de caminhões que transportava materiais da equipe de Fórmula 1 Ferrari ficou temporariamente bloqueado nesta terça-feira (1º) por caminhoneiros que se manifestam contra a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro, a duas semanas do Grande Prêmio de Interlagos.

Imagens da EPTV, afiliada da TV Globo, mostraram vários caminhões carregados com contêineres vermelhos com o famosos logotipo da Ferrari retidos na rodovia que passa pelo aeroporto de Viracopos, próximo à cidade de Campinas, em São Paulo.

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) confirmou ao site globoesporte.com que o comboio da equipe precisou parar na saída do Viracopos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os caminhões da Ferrari conseguiram avançar na rodovia, "graças a uma rápida intervenção da Polícia Militar e chegaram a Interlagos", onde fica o circuito que receberá o GP do Brasil no domingo de 13 de novembro, com treinos já na sexta-feira, dia 11.

As estradas começaram a ser bloqueadas na noite de domingo (30), após a vitória do candidato de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial.

Bolsonaro ainda não reconheceu sua derrota, dois dias depois do anúncio do resultado.

O movimento de caminhoneiros se ampliou por quase todo território. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reportou nesta terça-feira 267 bloqueios, totais ou parciais, em ao menos 22 dos 27 estados brasileiros.

lg/msi/app/ol/jc/tt

Tags