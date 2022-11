Liverpool impõe 1ª derrota da temporada ao Napoli, líder do Grupo A da Champions

Dois gols no final da partida permitiram ao Liverpool impor nesta terça-feira a primeira derrota do Napoli na temporada (2 a 0), na última rodada do Grupo A da Liga dos Campeões, do qual o time italiano terminou como líder.

Ambas as equipes ficaram com cinco vitórias e uma derrota na fase de grupos, mas os 'Reds' precisavam de quatro gols de diferença hoje para ultrapassarem os napolitanos no confronto direto e ficar com a liderança da chave.

Mas o mero fato de ter sua classificação garantida - o Ajax, terceiro do grupo, tem seis pontos - em uma temporada tão complicada no Campeonato Inglês, demonstra que a Champions e a competição favorita dos ingleses, finalista em três das últimas cinco edições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Derrotar o Napoli, líder do Campeonato Italiano e que ainda não tinha perdido na temporada, com 15 vitórias e dois empates entre todas as competições até então, não foi nada fácil.

"Eu teria gostado do jogo mesmo sem nossos gols. Mostramos uma reação muito boa esta noite. Ser compacto faz toda a diferença", elogiou o técnico dos 'Reds', Jurgen Klopp.

Os italianos tiveram a chance de abrir o placar, mas o gol marcado de cabeça por Leo Ostigard aos 12 minutos do segundo tempo foi anulado pelo VAR por impedimento.

Aos 40, finalmente o egípcio Mohamed Salah fez o primeiro do Liverpool aproveitando um rebote na área depois de uma cabeçada do uruguaio Darwin Núñez.

Nos acréscimos, Núñez marcou o segundo, em jogada que inicialmente foi invalidada pelo auxiliar por impedimento mas corrigida pelo VAR.

Ao final, o Liverpool e seus torcedores saíram eufóricos de Anfield, mas a segunda posição da chave pode reservar algum adversário difícil no sorteio das oitavas de final.

No outro jogo do grupo, o Ajax, que vai para o mata-mata prévio às oitavas da Liga Europa, venceu o Rangers na Escócia por 3 a 1.

Steven Berghuis, Mohammed Kudus e Francisco Conceição fizeram os gols do time holandês, enquanto os escoceses descontaram com James Tavernier, de pênalti.

hap/rsc/iga/cb

Tags