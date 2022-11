Julie Powell, autora do livro que inspirou o filme 'Julie & Julia', morre aos 49 anos

Julie Powell, uma escritora americana de renome internacional por seu blog e livro de receitas inspirado no livro de receitas francês dos anos 1960 da chef Julia Child, morreu de ataque cardíaco aos 49 anos, noticiou o jornal New York Times nesta terça-feira (1º).

O jornal, que cita o marido da escritora, garante que Powell morreu em 26 de outubro em sua casa no estado de Nova York.

Nascida e criada em Austin, Texas, Powell trabalhou para a Prefeitura de Nova York antes de iniciar um blog em 2002 que ela transformou em um livro best-seller em 2005: "Julie e Julia: 365 dias, 524 receitas, 1 pequena cozinha".

Em tom bem-humorado, Powell comentou e tentou colocar em prática as receitas da famosa cozinheira e apresentadora californiana Julia Child (1912-2004), autora em 1961 do livro "Mastering the Art of French Cooking" que tinham como intuito, na época, popularizar a culinária francesa entre as donas de casa americanas.

O filme Julie & Julia, dirigido por Nora Ephron, foi adaptado do livro de Powell e da autobiografia de Julia Child ("Minha Vida na França") e retratou as duas mulheres interpretadas pelas atrizes Amy Adams como Julie Powell e Meryl Streep como Julia Child.

A carreira de Powell inspirou dezenas de blogs de cozinheiros e autores de livros de culinária e gastronomia, incluindo as americanas Dorie Greenspan, Ina Garten, Deb Perelman, Alison Roman e a francesa Clotilde Dusoulier.

Deb Perelman disse no Twitter que está "chocada com a notícia da morte de Julie Powell, a primeira blogueira de comida".

"Os livros (de Julie Powell) colocaram Julia Child na moda com a nova geração, graças a um tom informal enraizado na vida real, o que era bastante raro" 20 anos atrás, comentou Perelman.

