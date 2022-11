Iga Swiatek estreia no WTA Finals com vitória sobre Kasatkina

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, estreou bem nesta terça-feira no torneio WTA Finals ao vencer a russa Daria Kasatkina, oitava no ranking, por 6-2 e 6-3 em Fort Worth, no Texas.

Swiatek se beneficiou de 18 erros não forçados de sua oponente, além de acertar 82% no primeiro saque contra apenas 54% da russa.

Depois de não ter avançado da fase de todos contra todos no ano passado, Swiatek retorna às finais da WTA depois de dominar completamente a temporada atual.

A número 1 do mundo disputou 16 torneios e conquistou títulos em metade deles, liderando facilmente o circuito em vitórias (65), 45 deles em quadras duras (45) e vitórias em três sets (16-4).

A polonesa, campeã do US Open e Roland Garros este ano, busca seu nono título nesta temporada e o décimo segundo de sua carreira.

Aos 21 anos, Swiatek continua sendo absoluta no topo após as 65 vitórias em 2022, incluindo uma sequência de 37 seguidas, que também lhe rendeu troféus em Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart e Roma.

A polonesa lidera seu confronto histórico contra a russa agora com um saldo de 5 a 1.

Por sua vez, Kasatkina, de 25 anos, foi campeã em San José e Granby em agosto, e chegou às semifinais no Aberto da França e em Roma.

--- Resultados desta terça-feira no WTA Finals:

Grupo A:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Daria Kasatkina (RUS/N.8) 6-2, 6-3

